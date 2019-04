De olho no rival! Técnico interino do Vasco assiste palestra de Sampaoli

A Confederação Brasileira de Futebol, começou nesta segunda-feira (22) a terceira edição da Semana de Evolução no Futebol Brasileiro na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O tema da manhã foi ‘Técnicos e Táticas’. Tite (técnico da Seleção Brasileira), Jorge Sampaoli (técnico do Santos) e Fernando Diniz (técnico do Fluminense).

Um dos presentes nas palestras chamou a atenção do técnico santista. Marcos Valadares, treinador interino do Vasco a partir de hoje (22), acompanhou todas a participação do rival na Copa do Brasil.

A tarefa de reverter o placar de 2 a 0 construído pelo Peixe no jogo de ida será complicada. Pensando nisso, o novo treinador cruzmaltino já se prepara para seu primeiro desafio a frente do Vasco. Nada melhor do que ficar atento e tentar encontrar algum segredo do comandante chileno para buscar a classificação na Copa do Brasil.

E o que Sampaoli mostrou?

Durante sua palestra, o técnico santista utilizou alguns exemplos do seu estilo de jogo. Como saídas de bola e jogadas ofensivas que é o ponto forte do Santos. O intuito da palestra é mostrar uma espécie de passo a passo da evolução de uma jogada com início na defesa.

O treinador também apresentou trechos do treinamento do Peixe, como futebol em campo reduzido e todas as suas variações de execução, informações que geralmente todos os treinadores escondem da imprensa.

O que falou o treinador interino do Vasco

Marcos Gomes Valadares tem 41 anos e era o treinador da equipe sub-20 do Vasco até o último domingo (21). quando o Diretor Executivo Alexandre Faria informou após a perda do título carioca para o Flamengo, a demissão de Alberto Valentim e o novo comando de Valadares auxiliado por Ramon Menezes, auxiliar permanente.

Nomes começam a ser especulados, mas no momento é o técnico de 41 anos que comandará a equipe. Após o evento na CBF ele atendeu a imprensa e respondeu as perguntas. A primeira sobre a motivação do time após a derrota.

“É um novo momento, os jogadores fizeram uma boa partida ontem, apesar da derrota, estão com certeza com confiança e vamos viver um momento bom em São Januário, acredito que a torcida vai estar muito motivada para que as coisas aconteçam... É um jogo importante para o clube. Tentaremos fazer o máximo possível nesse curto espaço de tempo para que a gente consiga reverter essa situação”.

Como era de se esperar, Valadares foi questionado sobre seu futuro no Vasco e também sobre a estreia no comando da equipe principal.

“No primeiro momento vamos pensar no Santos, fazer o trabalho contra o Santos e depois saber o que pode acontecer”. Eu sou funcionário do clube, vou tentar corresponder da melhor forma possível em um primeiro momento. Claro que ficamos à mercê do que pode acontecer, mas tranquilidade é tentar fazer o melhor possível nesse jogo contra o Santos”.

“Acho que o sub-20 hoje no Brasil disputa grandes competições, então, todos os atletas e profissionais que estão inseridos nesse contexto estão cada vez mais preparados”, completou o treinador interino.

Por fim, Marcos Valadares comentou que a demissão de Alberto Valentim do comando da equipe o pegou de surpresa, mas afirmou estar preparado para esta nova etapa.

“Realmente uma surpresa porque o Valentim é um excelente profissional, estava em um trabalho e claro que em momento algum a gente tinha expectativa de uma possibilidade de saída dele. Foi uma coisa que aconteceu, mas claro que dentro do trabalho a gente está sempre se preparando da melhor forma possível para que um dia quando a oportunidade acontecer a gente possa fazer um bom trabalho”.

Os primeiros desafios

A semana de Marcos Valadares será cheia de importantes duelos. Na quarta-feira (24) o Vasco recebe o Santos pela segunda partida da quarta fase da Copa do Brasil. Como o primeiro jogo acabou com vitória santista, 2 a 0, o Vasco precisa reverter o placar por três gols de diferença para levar no tempo normal. Caso a equipe vença por dois gols de diferença a disputa vai para os pênaltis. O confronto acontece às 19h15 (de Brasília) em São Januário.