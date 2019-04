Guia VAVEL do Campeonato Brasileiro 2019

Vai começar a principal competição do futebol Brasileiro! No próximo sábado (27) será dada a largada em mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Futebol. Com 20 times, alguns favoritos, como Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, outros desacreditados, buscando fugir da Série B, como CSA, Goiás e todos com a missão de acabar com o tédio causado pelos estaduais.



Esta edição do Campeonato Brasileiro mostra um cenário que já ocorreu nos últimos anos. O torneio terá uma pausa para a disputa da Copa América, mesmo assim os clubes com jogadores convocados terão seus elencos desfalcados por algumas rodadas por conta da preparação das Seleções. As batalhas iniciam no sábado, 27/04, com última rodada no domingo, 08/12. Boa sorte a todos!

Clique nos nomes abaixo e confira o Guia de cada equipe:

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Athletico-PR

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Atlético-MG

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Avaí

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Bahia

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Botafogo

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: CSA

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Ceará

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Chapecoense

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Corinthians

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Cruzeiro

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Flamengo

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Fluminense

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Fortaleza

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Goiás

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Grêmio

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Internacional

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Palmeiras

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Santos

Guia VAVEL do Brasileirão 2019: São Paulo

Vasco