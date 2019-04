Botafogo-PB anuncia a contratação do zagueiro Fred para a Série C

Após a conquista do tricampeonato paraibano, o Botafogo-PB volta às atenções para o Campeonato Brasileiro Série C. Na noite desta segunda-feira (22), o Alvinegro da Estrela Vermelha anunciou a contratação do zagueiro Fred, 33, ex-Grêmio e Vitória. O defensor é o oitavo reforço do Belo para a disputa da competição.

Fred, nesta temporada, disputou o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo. Além do zagueiro, o meia Juninho e o atacante Kelvin, também contratados para a sequência da temporada, estavam no mesmo clube. O defensor também passou por outras equipes tradicionais, tais como Juventude, Goiás e Avaí.

O zagueiro, que tem como uma das suas principais características a cobrança de falta, chega para disputar a posição no sistema defensivo com Donato, Lula e William Goiano. Fred é aguardado pela diretoria alvinegra para assinar o contrato e ser regularizado antes da estreia na Série C.

O Botafogo-PB terá seu primeiro desafio no Campeonato Brasileiro Série C no próximo domingo (28), às 17h, no estádio Almeidão, em João Pessoa, contra o Ferroviário-CE. Neste ano, a equipe paraibana só tem uma derrota jogando diante de seu torcedor.