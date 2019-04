Campinense se reapresenta e inicia preparação para o Pré-Nordestão

O elenco do Campinense se reapresentou na tarde desta terça-feira, em Campina Grande, após o vice-campeonato estadual. Antes do início da Série D do Campeonato Brasileiro, a Raposa disputa a Pré-Copa do Nordeste, mais ainda aguarda a definição de seu adversário.

Os jogadores voltaram aos treinos realizando um trabalho físico e de fortalecimento muscular numa academia localizada no bairro do Centro, em Campina Grande. Somente o volante Cléber, que se recupera de lesão, não participou da atividade. Após o término do treinamento, os atletas foram liberados para descanso com retorno programado para esta quarta-feira (24).

Ainda há uma indefinição sobre a situação do técnico Francisco Diá. Amanhã, o treinador vai se reunir com alguns dirigentes da Raposa para definir se continua ou não no comando do Campinense para a sequência da temporada.

O próximo desafio da equipe rubro-negra será a Pré-Copa do Nordeste, que ocorre nos dias 1 e 8 de maio. O rival da Raposa será conhecido após um sorteio que ocorrerá nesta quarta-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Pela Série D, o Campinense estreia apenas no dia 5, às 16h, contra o Vitória das Tabocas-PE, fora de casa.