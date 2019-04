Recém chegado, Barroca esboça equipe titular para estreia no Campeonato Brasileiro

Eduardo Barroca já começa a desenhar a equipe que vai pegar o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (27), às 16h (de Brasília), no Morumbi. Sem Diego Souza, se recuperando de uma lesão muscular, e Kieza, que foi liberado das atividades para acertar com o Fortaleza, o treinador tem na cabeça o seu time inicial.

No treino desta terça-feira (23), Barroca dividiu a atividade com ataque contra a defesa, onde testou João Paulo, Wenderson, Cícero e Pimpão, com Erik na linha de frente do time, desenhando o esquema de 4-1-4-1, esboçando qual deve ser a equipe que entrará em campo contra o Tricolor paulista.

A partida marcará a estreia do novo treinador pelo Botafogo. Barroca assumiu após a demissão de Zé Ricardo, que não resistiu aos péssimos resultados no início deste ano. Além da terrível campanha no Estadual, o Alvinegro foi eliminado precocemente da Copa do Brasil pelo Juventude.

PROVÁVEL TIME NA ESTREIA CONTRA O SÃO PAULO:

Gatito, Marcinho, Carli, Gabriel e Jonathan; Bochecha (Jean); João Paulo, Wenderson, Pimpão e Cícero; Erik.