Victor Lindenberg reedita parceria campeã com Barroca no Botafogo

Victor Lindenberg está de volta ao Botafogo. O lateral-esquerdo de 21 anos participou da conquista do Glorioso no Campeonato Brasileiro Sub-20, em 2016, e retorna ao time principal justamente com quem lhe ajudar a chegar aos profissionais: o treinador Eduardo Barroca.

Lindenberg, que estava emprestado ao Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, destacou a parceria antiga com Barroca, mas pede cautela nos profissionais do Fogão. Em entrevista ao globoesporte.com, o atleta analisou o retorno ao Alvinegro.

"Acho que foi importante ter sido campeão na base, mas passou e hoje estamos no profissional. Ele (o treinador Barroca) pode me conhecer como jogador, mas no futebol é preciso estar bem todo dia. Espero que as coisas deem certo pro clube e vou trabalhar para estar bem", disse o jogador.

Depois do título no sub-20, Lindenberg não conseguiu se firmar entre os profissionais. Depois de apenas dois jogos no time principal, foi emprestado ao Paysandu, Marcílio Dias e, para o Campeonato Potiguar, ao Santa Cruz.

"Eu sabia que precisava ir bem onde estava pra que pudesse voltar. Consegui jogar todo o Campeonato Potiguar em 2019, amadureci, fiz bons jogos e hoje minha cabeça está pensando em trabalhar cada dia mais para estar preparado quando o Barroca precisar.", finalizou Lindenberg.

O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no próximo sábado (27), às 16h (de Brasília), no Morumbi.