Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Flamengo

Aumentando cada vez mais os investimentos no elenco, o Flamengo busca voltar a vencer o Campeonato Brasileiro em 2019, 10 anos após a última conquista. O Rubro-Negro, hexacampeão nacional, estreará contra o Cruzeiro, nesse sábado (27) às 21h, no Maracanã.

Escalação

(Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo)

Montado no 4-2-3-1, o técnico Abel Braga demorou para atender os anseios da torcida, mas começou a dar o braço a torcer e passou a escalar o uruguaio Arrascaeta no time titular, alternando sua posição em campo. Além do meia, todos os contratados pelo Rubro-Negro na janela do começo do ano estão na equipe principal.

Time base: Diego Alves; Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Willian Arão e Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Destaque

(Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo)

Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi contratado por empréstimo junto à Inter de Milão-ITA, após ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2018. E já caiu nas graças dos rubro-negros, com 9 gols (artilheiro da equipe no ano) e 2 assistências na temporada.

Fique de olho

(Foto: Marcelo Cortes/ Flamengo)

Cobiçado por gigantes europeus, Reinier pode fazer a sua estreia pelo profissional do Flamengo nesse Brasileirão. Inscrito na Libertadores, a joia rubro-negra pouco treinou com o grupo, devido a tragédia do Ninho do Urubu, que vitimou 10 jovens jogadores, e uma decisão da justiça, impedindo que menores de idade treinem no CT.

Com uma multa estipulada em 70 milhões de euros para o exterior, o meia se destacou nas Seleções de base e também vem brilhando nos juniores do Flamengo, tendo disputado a primeira Copa São Paulo, em 2019.

Técnico

(Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo)

Campeão brasileiro com o Fluminense em 2012, Abel Braga quer repetir o feito nesse ano, com o Rubro-Negro. Apesar de ter se complicado na Libertadores, o Flamengo tem 22 jogos na temporada, com 14 vitórias, 5 empates e apenas três derrotas. O time marcou 44 gols e sofreu 18, sendo essa a maior preocupação nesse começo de 2019.

Estádio

(Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo)

Administrando o Maracanã por, pelo menos, 180 dias, o Flamengo vem conseguindo mostrar a força da conexão que o estádio tem com a Nação Rubro-Negra. Em 2018, o Rubro-Negro liderou os clubes no país com média de quase 38 mil pagantes por partida. Nessa temporada, o número é ainda maior, com 45 mil torcedores por jogo no Maraca, e sete dos 10 maiores públicos de 2019, no futebol brasileiro.

Posição em 2018

(Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

No Brasileirão passado, o Flamengo ficou com a vice-liderança, obtendo 72 pontos, recorde do clube nos pontos corridos. Ao todo, foram 21 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, com 59 gols marcados e 29 sofridos no campeonato.

Expectativa para 2019

(Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo)

Após ser campeão estadual pela 35ª vez em sua história, o Rubro-Negro quer acabar com o 'cheirinho' no principal campeonato do país, conquistando o heptacampeonato. Para isso, é importante ter uma boa largada na competição, começando já nesse final de semana.