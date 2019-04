Eleito melhor treinador do Carioca, Diniz mostra expectativa no Brasileiro: “Vamos competir”

A entrega dos prêmios para os melhores do Campeonato Carioca ocorreu nesta segunda-feira (22). Fernando Diniz foi eleito o melhor treinador. Ele fez questão de dividir o prêmio com os atletas, a diretoria e a comissão.

“Fico muito grato por ter sido escolhido o melhor treinador do campeonato. Em especial, quero agradecer aos atletas, comissão e diretoria, que têm colaborado muito para as coisas acontecerem no Fluminense” disse o treinador.

Diniz ainda acrescentou que não esperava ser o vencedor, pois o Tricolor não chegou às finais do Campeonato Carioca. Ele afirmou estar lisonjeado com o prêmio e falou sobre seu trabalho com os jogadores.

“De fato não esperava, quase sempre é um que chega a final que leva ou o técnico campeão. Estou lisonjeado, muito feliz de estar no Rio, que respira o futebol. Os jogadores gostam de jogar dessa forma. Meu trabalho digo que é feito para os jogadores. Isso reflete no torcedor, e estou feliz por estarmos conseguindo fazer isso”.

O treinador também falou sobre o atacante Kelvin, que está próximo de assinar com o Tricolor. O jogador foi aprovado nos exames médicos encomendados pelo clube para determinar sua condição física.

“É um jogador que pelo meu crivo. Eu o vi atuando pelas pontas às vezes e achei interessante e está recuperado da lesão no joelho. A gente vai procurar estar com as melhores condições para que ele possa nos ajudar”.

Em seguida, respondeu sobre até onde o Fluminense pode chegar no Campeonato Brasileiro, ele preferiu não fazer projeções, mas garantiu uma equipe competitiva na competição.

“Não gosto de fazer previsões de longo prazo. O Fluminense vai entrar para competir, jogo a jogo. O time foi bem no Carioca, faz uma boa Copa do Brasil. A gente tem que se o preocupar com o que temos de melhor e apresentar isso dentro de campo” finalizou.

Gilberto foi eleito o melhor lateral-direito da competição. O jogador falou sobre as expectativas para o Campeonato Brasileiro, que começa no próximo final de semana.

“A gente vai brigar por tudo, porque entramos em campo para vencer. A gente sabe que o Brasileiro é o campeonato mais difícil. Elencos com grandes nomes saem na frente, mas a gente vai entrar em todos os jogos para ganhar. Consequentemente, vamos brigar em todos os campeonatos” disse o lateral.