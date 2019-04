Nino comenta titularidade momentânea no Fluminense: "Continuar trabalhando"

Nino foi contratado após a saída de Ibãnez para o Atalanta (ITA), durante a disputa do Campeonato Carioca. Foi um pedido do treinador Fernando Diniz. Com as lesões de Léo Santos e Digão, ganhou a titularidade e têm apresentado um bom futebol com a camisa do Fluminense.

Na manhã desta terça-feira (23), o zagueiro conversou com a imprensa antes do treino do Tricolor. Nino comentou seu momento na temporada e sobre a titularidade.

"Estou me sentindo muito bem desde que cheguei ao clube, tenho feito o melhor que posso, o Digão é capitão , tem o respeito de todos, agora é continuar trabalhando bem , o tempo dirá", comentou.

O esquema de jogo do Flu, vem sendo bastante elogiado pela torcida. Nino concorda com os elogios e falou sobre o sistema defensivo.

"A característica de um zagueiro na forma de Diniz quer é um pouco diferente, parece difícil , mas com bastante treinamento, as coisas acontecem naturalmente e a gente percebe que a saída de bola é uma função do time inteiro e não apenas do zagueiro", disse.

Foto: Lucas Merçon / Fluminense

Contra o Santa Cruz, na próxima quinta-feira (25), a equipe pode perder por até um gol de diferença que garante a classificação. O zagueiro afirmou que o elenco está bastante focado para a partida.

"É fazer o nosso jogo, atacar sem permitir o contra-ataque , sabemos da força da torcida deles e jogar com tranquilidade", analisou.

Ele ainda comentou a campanha do Flu até aqui na competição. São quatro vitórias e um empate. A equipe ainda marcou 12 gols e não teve sua meta vazada.

"Isso é resultado de trabalho e seriedade, mostra que tudo o que Diniz está fazendo está sendo bem feito e estou feliz com meu momento", finalizou.