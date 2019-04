América-MG encerra preparação e viaja para primeiro desafio da Série B

O América fez seu último treino no CT Lanna Drumond antes de viajar para Ponta Grossa (PR) onde enfrenta o Operário-PR, na sexta-feira, às 19h15 Os jogadores americanos treinaram na parte da manhã, tendo treino específico para os goleiros e treino de finalizações.

O atacante Neto Berola e Pedrão continuam em tratamento no departamento médico, o zagueiro Lima está em transição física e Marcelo Toscano foi poupado mais uma vez do treinamento, com dores na coxa direita, e também está fora do duelo. Juninho por sua vez recuperado de lesão na coxa esquerda foi liberado pelo DM e viajou com o elenco.

Após o treino, a delegação já iniciou a viagem para Ponta Grossa, onde na quinta-feira (25) fará um treino encerrando os preparativos para estreia no Brasileirão Série B.

Givanildo Oliveira em entrevista coletiva não falou nada a respeito dos titulares para o confronto contra o Operário, o treinador falou em cautela para com o adversário e que espera um jogo mais complicado que contra o Juventude, no qual a equipe americana foi eliminado da Copa do Brasil. Sobre reforços não os descartou mas afirmou ser normal o América não ter contratado devido a atual situação financeira, a equipe mineira só fez uma contratação no período entre o estadual e o brasileiro, o goleiro Airton.

O Coelho inicia a caminhada por mais uma ascensão à elite do futebol brasileiro e pelo tricampeonato da Série B, e apesar de estrear fora de casa contra um complicado adversário vai em busca dos três pontos para iniciar bem a competição.