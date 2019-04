Athletico-PR visita Jorge Wilstermann para confirmar classificação na Libertadores 

Partida válida pela quinta rodada do grupo G da Libertadores, às 19h15 desta quarta-feira (24), no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, Bolívia.

INCIDENCIAS : Partida válida pela quinta rodada do grupo G da Libertadores, às 19h15 desta quarta-feira (24), no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, Bolívia.

O Athletico-PR, nesta quarta-feira (24), visita o Jorge Wilstermann pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O confronto será disputado no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia e terá início às 19h15.

Podendo se classificar até com derrota - caso o Tolima não vença o Boca Juniors em casa -, o Furacão joga para também manter a primeira colocação do grupo. Hoje, possui nove pontos, com dois de vantagem em relação ao Boca. Com um empate, o Athletico já está virtualmente garantido na próxima fase, já que o Tolima precisaria tirar uma diferença de 10 gols de saldo em dois jogos.

O adversário da noite conta com chances bastante remotas de classificação. Na lanterna, o Wilster soma apenas dois pontos conquistados. Após uma derrota em casa para o Oriente Petrolero no campeonato nacional, a diretoria optou pela demissão do técnico Miguel Angel Portugal. Interinamente, Norberto Kekes assumirá a equipe.

Camacho espera jogo difícil e preza por respeito ao adversário

O volante Camacho não acredita que o Furacão encontrará a mesma facilidade do jogo contra os bolivianos na Arena da Baixada. No primeiro turno, o Rubro-Negro goleou por 4 a 0.

"O jogo aqui será completamente diferente do que foi lá. É um time complicadíssimo, a gente viu que na Libertadores faz muito tempo que não perdem em casa. Todo respeito do mundo ao Jorge Wilstermann para fazer um grande jogo e sair com a vitória", frisou em entrevista coletiva nesta terça-feira, em Cochabamba, após o reconhecimento do palco da partida.

Para a partida, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com o zagueiro Thiago Heleno, por limitação fisiológica, e com o volante Lucho González, lesionado. Paulo André e Léo Cittadini, respectivamente, devem ser os substitutos.

J.Wilstermann aposta na altitude para surpreender

Apesar do momento ruim do Jorge Wilstermann, o clube segue sonhando com uma vaga nas oitavas de final da competição. Para isso, precisará vencer o Athletico e torcer por um tropeço do Boca Juniors.

"Inegavelmente é uma decisão. O Jorge Wilstermann está abaixo na tabela, com poucas chances para almejar o titulo no Campeonato Boliviano e agora deve disputar a classificação na Libertadores. O time está lutando no torneio nacional e agora foca na classificação na Libertadores. São dois jogos em casa, onde é forçado a ganhar do Paranaense e do Tolima", afirmou o treinador interino Norberto Kekes.

A estreia do comandante argentino será a principal novidade dos anfitriões, que não deve ter mudanças na escalação.