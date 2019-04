Avaí apresenta reforços Paulinho e Luanderson, destaques do Marcílio Dias no Catarinense

Retornando à elite do futebol brasileiro, o Avaí está se reforçando para conseguir uma boa temporada e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem chega para integrar o elenco são os jogadores Paulinho e Luanderson, destaques do Marcílio Dias, quinto colocado do Catarinense 2019.

O volante Luanderson e o lateral-esquerdo Paulinho aturam juntos pelo Marcílio e foram participantes da seleção do campeonato estadual nessa temporada. Ambos já se mostram ansiosos para entrarem em campo pela equipe azurra já na estreia do Brasileirão.

"A gente tem um pouco de ansiedade, principalmente ao chegar a um clube grande, de massa, o maior de Santa Catarina. Mas somos profissionais e temos que trabalhar. Trabalhando a gente consegue atingir os objetivos. Eu sempre acompanhava o Avaí e tinha o objetivo de vir para fazer história. E com certeza com a minha chegada aqui a gente vai conseguir", disse Luanderson.

Paulinho, natural de Bélem (PA), ressalta o ambiente familiar e hospitaleiro do clube catarinense. O atleta ainda afirma estar realizando um sonho de criança e não esconde o desejo de fazer história no Leão da Ilha.

"Estou mais que motivado e trabalhando para começar forte, com o pé direito. No Avaí é muito mais que uma grande oportunidade. Isso é um sonho de criança, de família. Estou feliz, realizado, mas ficarei ainda mais se conseguirmos todos os objetivos do grupo. Até parece que estou aqui há mais de dois anos. Já brinco e coloco apelido na rapaziada. Temos que estar com o mesmo pensamento para conquistar todas as metas", concluiu Paulinho.

A dupla foi escolhida a dedo pelo presidente do clube azurra, Francisco José Battistotti, que destacou a importância e relevância dos jogadores no elenco e no momento atual do clube.

"Monitoramos os atletas no Catarinense e entendemos que podem ajudar o Avaí na campanha. São atletas aprovados pela Comissão técnica e muito bem referendados”, ressaltou Battistotti.

Para estrearem pelo time de Santa Catarina logo no sábado (26), contra o Atlético-MG, os atletas esperam a regularização dos documentos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, para que então possam entrar em campo defendendo as cores azul e branco.