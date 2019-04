Botafogo busca encerrar tabu de sete anos sem vencer na estreia do Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de 2019 irá começar. Para o Botafogo, significa muito além do que uma simples estreia na principal competição nacional, e sim uma quebra de um tabu que já dura sete anos. A última vez que o clube carioca venceu na primeira rodada foi contra o São Paulo por 4 a 2, em 2012.

Naquele 20 de maio no Estádio Nilton Santos (popularmente chamado na época de Engenhão), os três gols de Herrera e um de Vitor Júnior deram a vitória para o Glorioso em cima do Tricolor Paulista, que marcou com Jadson e Luís Fabiano.

Além da quebra de tabu, o Botafogo almeja também virar a página e melhorar o clima no clube depois de um início de ano terrível. O desempenho pífio no Carioca e a eliminação precoce na Copa do Brasil mancharam até aqui o 2019 do time, e culminaram na demissão de Zé Ricardo. O foco agora é a disputa do Brasileirão e da Sul-Americana.

Coincidentemente, o São Paulo é o adversário do Alvinegro na estreia do Brasileirão, desta vez no Morumbi, no próximo sábado (27), às 16h (de Brasília). A partida marcará a estreia do treinador Eduardo Barroca no comando do Glorioso.