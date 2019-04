Botafogo aumenta busca de reforços para o ataque após saída de Kieza

Faltando poucos dias para a estreia no Campeonato Brasileiro, o Botafogo busca reforços para o ataque. Com a saída de Aguirre e Kieza para a LDU e Fortaleza, respectivamente, o clube carioca intensificou a procura de uma peça para o setor. Atualmente, o treinador Eduardo Barroca conta apenas com Diego Souza e Igor Cássio para a função.

Na visão da diretoria, as poucas opções no ataque podem ser prejudiciais para a sequência do Brasileirão e da Copa Sul-Americana. O plano do clube carioca é manter o balanço financeiro, enxergando com bons olhos o recente empréstimo de Kieza para o Fortaleza. Na ocasião, o Botafogo irá pagar apenas a parte dos direitos de imagem do jogador, que terá um custo bem menor do que em uma eventual rescisão.

O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no próximo sábado (27), às 16h (de Brasília), no Morumbi. O Glorioso entrará em campo buscando quebrar um tabu de sete anos sem vencer na primeira rodada do Brasileirão. A última vez, em 2012, foi justamente contra o Tricolor Paulista. Na ocasião, o Alvinegro carioca triunfou por 4 a 2.