Corinthians enfrenta Chapecoense precisando virar desvantagem para seguir na Copa do Brasil

Após ser campeão do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, o Corinthians entra em campo na próxima quarta-feira (24) para o confronto com a Chapecoense em decisão pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão vem de um vice-campeonato no estadual e de vantagem por um gol no placar.

Na nova política da competição, os gols fora não são critério de desempate, portanto a Chape entra em campo por um empate. Caso o placar termine igual, a partida será decidida nas penalidades máximas.

Casa cheia: Corinthians faz segunda decisão em Itaquera

A Arena Corinthians esteve lotada no último domingo (21), e o Timão convoca a torcida novamente para empurrar o time, desta vez pela Copa do Brasil. O retrospecto do Corinthians em casa é positivo, o time alvinegro nunca perdeu para a Chape em Itaquera.

A Fiel, como é conhecida popularmente a torcida corintiana, não decepcinou e mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para a partida. Além da decisão contra a Chape, o espetáculo também contará com a apresentação da taça de Campeão Paulista.

O técnico Fábio Carille terá alguns desfalques para a partida. Sem o zagueiro Henrique, lateral Danilo Avelar e o atacante Gustavo, poupados por lesão e desgaste. Quem deverá entrar em campo com a equipe titular são Carlos Augusto e Boselli.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Ramiro e Sornoza; Clayson, Pedrinho e Boselli.

Agenda cheia e pressão da torcida

O Verdão de Santa Catarina vem de derrota na final do Campeonato Catarinense, que valeu a perda do título estadual para o Avaí. Em sequência de jogos importantes e decisões, a Chape enfrenta um momento de desfalques e exaustão física, apesar da boa fase do clube.

O treinador Ney Franco não poderá contar com os atacantes Thiago Santos, Rildo e Victor Andrade por lesão, o meia Yann Rolim também compõe o departamento médico, juntamente com o goleiro Vagner, que se lesionou durante o jogo de ida contra o Corinthians. O arqueiro João Ricardo está suspenso preventivamente por doping.

Quem ficará cuidando da meta alviverde é o jovem Tiepo, que está recebendo suas primeiras oportunidades no time titular da Chape. O garoto entrou no final do segundo tempo do jogo de ida contra o Timão, após Vagner torcer o joelho em saída para defesa.

Apesar da vitória e bom desempenho em casa, a Chape não vê jogo ganho em Itaquera. Quem disse isso foi o jovem Regis, autor do único gol da Chapecoense contra o Avaí, e que também estará em campo defendendo as cores do Verdão.

“A gente sabe da qualidade do time do Corinthians, mas não podemos ter medo e nem colocar a vantagem debaixo do braço, porque isso não significa nada. Temos que ir lá e jogar pensando na vitória (...). Mesmo que o empate nos leve a próxima fase, temos 90 minutos pela frente, e em 90 minutos pode acontecer muita coisa. Temos que ter a cabeça no lugar, ir lá e buscar a vitória”, afirmou o atacante.

Provável escalação da Chapecoense: Tiepo, Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Aráujo, Elicarlos e Gustavo Campanharo; Aylo, Régis e Everaldo