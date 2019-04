Flamengo visita LDU em duelo decisivo pelo grupo D da Libertadores

O elenco do Flamengo ja se encontra em território equatoriano, o clube da Gávea vai enfrentar a LDU na noite de quarta-feira (23), pela penultima rodada da fase de grupos, da Libertadores. Partida que pode selar a classificação para o Fla, caso vença ou empate. Para a LDU só a vitória interessa, tornando-se fundamental vencer.

Pela fase de grupos, as equipes se enfrentaram, e o Flamengo saiu vitorioso, vencendo por 3 a 1, no seu território, no Maracanã. Na ocasião, Everton Ribeiro, Gabigol e Uribe marcaram, Diego Alves defendeu uma cobrança de penalti e Borja desencontou para a LDU.

LDU necessita da vitória, para sonhar com a classificação

A equipe equatoriana chega pressionada para a partida decisiva, mas também vem confiante após encerrar um jejum de oito partidas sem vencer, eram tres jogos sem vencer pela libertadores e tres partidas pelo campeonato nacional. No último sábado (20) a LDU venceu o Emelec de virada. A vitória foi importante para todo grupo chegar motivado para o jogo de vida ou morte na competição internacional. No campeonato equatoriano, a LDU está na oitava colocação.

No Grupo D da Libertadores, a LDU tem quatro pontos, e ocupa a terceira colocação. O time vem de derrota, na rodada anterior perdeu para o Peñarol. Nesta rodada penultida rodada, precisa reencontrar a vitória, no jogo contra o Flamengo para chegar com possibilidade de classificação, na última rodada.

A LDU encerrará a participação na fase de grupos enfrentando o ja eliminado, San José, em casa. Portanto para garantir a classicação, basta vencer os dois jogos no seu território (Flamengo e San José), somaria 10 pontos no total e teria a vaga garantida para as oitavas de final do torneio.

Para o duelo decisivo, o técnico Pablo Repetto contará com a presença de Anangonó. O atacante, artilheiro do time, não esteve presente na partida que a LDU saiu derrotada pelo Flamengo, no Maracanã.

Provavel escalação: Gabbarini; Quintero, Rodríguez, Cruz e Guerra; Intriago, Anderson Julio, Jhojan Juio e Orejuela; Anagonó e Ayoví.

Flamengo terá força máxima para partida decisiva e ausencia de Abel Braga

O time do Flamengo vem de título, se consagrou campeão Carioca, derrotando o Vasco na final, por 2 a 0. No entanto, o elenco volta as atenções para a Libertadores. O time titular esteve em campo na final e também estará presente na partida que pode definir a classificação, basta não sair derrotado no duelo contra a LDU.

Único desfalque será a ausencia do técnico Abel Braga, por sofrer punição, pelo fato de todo time ter atrasado por dois minutos na volta ao gramado, no intervalo do jogo contra o Penãrol.

O Rubro-negro irá encarar o desafio de jogar na altitude, times brasileiros geralmente tem dificuldades quando jogam nesse tipo de território. Mas para o Fla não é uma situação nova, pelo fato da estreia na competição ter sido na altitude. Quando enfrentou o San José, na Bolívia, era 3.700 metros. Entretanto para o duelo diante a LDU, será 2.800 metros, teoricamente mais baixa.

Além da altitude, o clube da Gávea irá encarar um estádio lotado. Casa Blanca tem capacidade de 41 mil torcedores e provalvemente terá um bom público para o jogo com clima de final. E também a temperatura deve estar baixa, em torno de 8 graus, clima totalmente contrario ao Rio de Janeiro.

Para o time que vai iniciar a partida, a dúvida fica quanto a escalação de Diego. É possível que Arrascaeta comece jogando, Gabigol caia pela ponta direita e Bruno Henrique inicie centralizado, como atacante.

Provável escalação: Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Arão, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique.