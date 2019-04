Derlís González cai de rendimento após mudança de posição no Santos

No futebol mundial, existem inúmeros casos de jogadores que trocaram de posição, sejam eles volantes que viraram laterais, atacantes que viraram meias, tudo depende da criatividade do treinador e da adaptação do atleta. No Brasil, e mais especificamente no Santos, a coisa não está diferente. É o caso de Derlís González, o ponta que foi transformado em camisa 9 por Sampaoli. Mas a situação não está confortável para o camisa número 17.

Derlís jogou na posição de atacante, considerado um ‘falso 9’, nos dois últimos jogos, contra Atlético Goianiense e Vasco. Coincidentemente, seu desempenho não foi como o esperado e como tem sido dos últimos jogos onde o atacante atuava pelos lados, sua função de origem. Em ambos os jogos o paraguaio foi substituído e não marcou gols.

O Paraguaio marcou pela última vez no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Naquele jogo o Santos foi derrotado por 2 a 1. E, na partida, Derlís atuou aberto pela esquerda, lugar onde joga atualmente Soteldo e não foi substituído na partida. Centralizado como ‘falso 9’ jogou Jean Mota, como vinha jogando durante boa parte do campeonato.

O Santos joga nesta quarta (24) contra o Vasco da Gama, às 19h15 (de Brasília), em São Januário. Provavelmente Derlís será escalado mais uma vez como atacante centralizado, tendo mais uma chance de jogar na posição e se provar para Sampaoli capaz de atuar por este setor.

Mas, caso não vá bem, Derlís traz à tona mais uma vez a falta de um camisa 9 no elenco alvinegro, além de criar, para Sampaoli, um problema. O técnico terá de decidir se manterá o atacante atuando fora de sua posição durante o Campeonato Brasileiro, que terá início para o Santos no próximo domingo (28), ou se o tirará do time, buscando outro 9 no mercado ou até mesmo dentro de seu plantel.