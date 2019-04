Em jogo de cinco gols, Athletico perde para Jorge Wilstermann fora de casa pela Libertadores

Em jogo pegado e com três pênaltis, o Athletico saiu sem a vitória no confronto com Jorge Wilstermann pela Copa Libertadores da América nesta terça-feira (24). Com placar final de 3 a 2, a equipe brasileira pode perder a liderança do Grupo G.

Apesar da primeira chance ter sido do Furacão, quem começou abrindo o placar foi o time da casa aos 22 minutos. Pedriel pegou a sobra após cobrança de escanteio e mandou na trave, sem chances para o goleiro Santos, que se confundiu e deixou a bola entrar: 1 a 0.

Aos 24, o Athletico teve uma boa chance, mas o empate só aconteceu quase no final da primeira etapa, em gol contra de Ballivián. Renan Lodi fez o cruzamento na área e o defensor boliviano tentou cortar, mas acabou mandando para o próprio gol.

A segunda etapa mal havia começado e aos 3 minutos o árbitro sinalizava o primeiro pênalti da partida. Em lance de disputa, Jonathan encostou o braço na bola ao subir para cabecear. O time boliviano não desperdiçou a chance e Ortíz mandou para o fundo do gol deixando Wilstermann na frente de novo.

Mas não demorou muito para o time visitante ter uma penalidade máxima a seu favor. Aos 10, o árbitro sinaliza pênalti após queda de Renan Lodi na área. O Athletico também não desperdiçou e Marco Ruben deixou tudo igual no placar.

Após muita pressão de ambas equipes, Ortíz arriscou chute e Paulo André, do Athletico, desviou a bola com a mão dentro da área. Faltando cinco minutos para o fim do tempo normal, Carlos Melgar converteu a penalidade e deixou Wilstermann na frente de novo: 3 a 2.

O Athletico retorna aos gramados na estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (28), às 16h, contra o Vasco. Pela Libertadores, o próximo compromisso do Furacão é contra o Boca Juniors, na Argentina, no próximo dia 9.