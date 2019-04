Londrina tenta reverter placar elástico do Bahia na Copa do Brasil

O Londrina recebe o Bahia pelo jogo da volta da quarta fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (25), às 19h15, no Estádio do Café. No jogo de ida o Tricolor de Aço venceu por 4 a 0, com gols de Nino Paraíba, Artur, Arthur Caíke e Fernandão. Se quiser se classificar, o Tubarão precisa construir uma goleada de cinco gols de diferença. Qualquer vitória do Londrina com quatro gols de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Esperança para reverter o placar



É assim que o técnico Alemão espera que sua equipe encare o embate desta quinta-feira. Mesmo assim, o comandante do Tubarão entende as dificuldades de reverter um placar tão elástico.



"N ão é fácil, mas tudo é possível. Temos que fazer um jogo tranquilo e buscando a vitória a todo custo. E um jogo ofensivo, coisa que nós não fizemos lá. Demos dois chutes a gol. A gente precisa fazer um jogo mais objetivo, mas acima de tudo, equilibrado para chegarmos firme nos nossos próximos passos - disse em coletiva à imprensa na terça-feira."

A goleada sofrida no primeiro jogo e a saída do técnico Roberto Fonseca abalou o elenco, e Alemão revelou que tentou resgatar a confiança dos jogadores para a partida de volta.



"Foi algo que pegou todos de surpresa. Lamentei muito porque é um grande profissional e tem capacidade plena. Eu estava e estou à disposição do clube para tentar resgatar a nossa confiança. É ruim perder, e de quatro é muito pior. A confiança às vezes acaba fugindo dos jogadores, mas eles têm capacidade e é um elenco que está se qualificando com a chegada de novos."



Quanto à escalação, Alemão não poderá contar com o atacante Paulinho Moccelin, que está suspenso. Desta forma, Marcelinho deve formar o trio de ataque com Dagoberto e Anderson Oliveira. Na zaga, Sílvio e o lateral Felipe devem retornar.



Provável escalação do Londrina: Matheus Albino; Raí Ramos, Augusto, Silvio e Felipe; Germano, Anderson Leite e Luquinha; Marcelinho, Dagoberto e Anderson Oliveira.