Reserva no Internacional, Tréllez volta a virar alvo do Botafogo para o setor ofensivo

Após Kieza ser emprestado ao Fortaleza, o Botafogo tentará a contratação de Tréllez. Com contrato até 2021 pelo São Paulo, o colombiano vira a primeira opção para assumir a posição. No Internacional, o atacante é reserva de Paolo Guerrero, que vive grande fase com a camisa do Colorado. Em dezembro do ano passado, o Alvinegro carioca tentou a contratação do jogador, mas não obteve êxito naquela ocasião.

Aos 29 anos, Tréllez marcou seis gols em 39 jogos. O atacante ficou bem conhecido no Brasil atuando pelo Vitória. No internacional, o jogador ainda não marcou e está sendo sombra de Guerrero no ataque colorado. A negociação não será simples e a diretoria do Botafogo sabe disso. A boa notícia é que o nome do atleta colombiano ventila fortemente e o negócio poderá estar prestes a ocorrer.

Tréllez se interessa em atuar no futebol carioca, o que pode pesar a favor do negócio. Vale lembrar que o colombiano já passou pela base do Flamengo. Ainda não houveram conversas oficiais entre o Glorioso e os representantes do atleta, conforme noticiou o globoesporte.com.