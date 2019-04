Botafogo vende mando de campo e duelo com o Palmeiras acontecerá no Mané Garrincha

A CBF confirmou a mudança do local da partida entre Botafogo e Palmeiras, válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. O duelo aconteceria no Nilton Santos, mas o Alvinegro carioca vendeu o mando de campo para Brasília. Agora, o jogo será realizado no Mané Garrincha, no dia 25 de maio, às 16h (de Brasília).

Com a negociação, o Botafogo receberá R$ 650 mil, mais traslado e hotel. Vivendo uma situação financeira delicada, o clube enxergou com bons olhos a venda e a quantia que será arrecadada. Vale lembrar que os jogadores não se concentraram para a partida contra o Juventude, no início deste mês, em protesto ao atraso de salários.

O Glorioso estreia no Brasileirão no próximo sábado (27) contra o São Paulo, às 16h (de Brasília), no Morumbi. O jogo marcará também o debute de Eduardo Barroca, recém contratado para o lugar de Zé Ricardo, no comando do clube de General Severiano.