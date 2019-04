De volta ao Botafogo após dois meses, Carli relembra tempo fora dos gramados: "Um sofrimento"

Boa notícia para a torcida do Botafogo. Depois de dois meses fora devido a artroscopia no joelho direito, Joel Carli volta a ser relacionado para um jogo oficial. O primeiro embate do retorno do zagueiro será na primeira rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (27), contra o São Paulo, no Morumbi.

Carli falou sobre ficar fora do time nesse extenso tempo, onde viu a campanha lamentável que o clube carioca fez no Estadual, não se classificando para a fase final, e também a eliminação repentina na Copa do Brasil, contra o Juventude.

"Ficar fora, para mim, é um sofrimento. Não poder ajudar o time em campo, mas infelizmente passei por uma cirurgia. Deu tudo certo, a recuperação foi muito boa. Priorizamos a parte física para depois não ter problemas no futuro. Hoje estou 100% fisicamente", disse o jogador.

Carli é considerado um amuleto para o Botafogo. Nos três jogos que o argentino fez em 2019, o Alvinegro venceu as três. O fato, no entanto, não é o suficiente para o zagueiro.

"São estatísticas, são coincidências. Trabalho forte para sempre tentar melhorar. Se as estatísticas são boas, vamos trabalhar para que sejam ainda melhores​​​​​​", pontuou Carli.

O defensor aproveitou na coletiva e falou um pouco sobre Eduardo Barroca, novo treinador do time, que terá sua primeira oportunidade contra o São Paulo, no sábado.

"Eu acho que sempre tem um dado positivo quando se tem tempo para trabalhar. Você pode caprichar na intensidade. Já pegamos muito da ideia dele, que é recuperar rápido a bola, ter a posse e ser protagonista. A confiança é grande no trabalho dele", finalizou.

O Botafogo entra em campo na primeira rodada do Brasileirão neste sábado (27), às 16h, contra o São Paulo fora de casa. Será a primeira partida do Glorioso depois de 16 dias, desde que fora eliminado pelo Juventude, na Copa do Brasil.