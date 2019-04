Corinthians derrota Chapecoense e se classifica para oitavas da Copa do Brasil

Corinthians e Chapecoense se enfrentaram, nesta quarta-feira (24), pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. Jogando na Arena Corinthians, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Boselli e Mateus Vital. Com a vitória, a equipe paulista se classificou para as oitavas de final da competição.

Precisando do resultado, o Corinthians foi para cima desde o início do primeiro tempo. Quando chegava no campo de ataque, as tentativas não levavam perigo. Aos 15 minutos, na primeira chance real de gol do Timão, o time não desperdiçou. Ralf, pelo lado direito da entrada da área, lançou e encontrou Boselli, que dominou com o peito e finalizou no canto de Tiepo. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Aos 19, os donos da casa quase ampliaram. Perto da área, Sornoza cobrou falta perigosa por cima da barreira. A bola chegou a tocar na rede, mas pelo lado de fora.

Após o gol, o Corinthians se manteve na defesa e não se arriscou para fazer o segundo gol da partida. O Timão chegou novamente com perigo apenas aos 35 minutos. Fagner deu um passe em profundidade e encontrou Ramiro, dentro da área. O volante finalizou, mas em cima do goleiro. Na sobra, a defesa da Chape afastou com perigo.

A primeira e única chance de gol da Chapecoense na primeira etapa aconteceu somente aos 45 minutos. Everaldo recebeu cruzamento no meio da área e cabeceou. Cássio se esticou inteiro e evitou o empate dos visitantes.

O Timão voltou para o segundo tempo pressionando a Chape. Aos 7 minutos, Ralf roubou a bola e sobrou para Boselli, que devolveu para o volante e o deixou na cara do gol, mas o jogador finalizou por cima da meta.

O Corinthians só ampliou aos 24 minutos. Fagner recebeu na direita e foi pra cima da marcação. O lateral caiu após dar o drible, a torcida pediu pênalti, mas o jogador levantou e cruzou para o meio da área. A bola desviou na defesa da Chapecoense, bateu na barriga de Clayson e sobrou para Mateus Vital, que bateu de primeira e marcou o segundo da partida.

Aos 32 minutos, mais uma chance para o Timão. Mateus Vital arriscou de fora da área e Tiepo espalmou. Clayson pegou o rebote e tocou para o meio da área, e Vagner Love finalizou de primeira, mas por cima do gol.

Com a vitória, o Timão se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil e aguarda seu próximo adversário que será definido em sorteio.