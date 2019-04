Flamengo joga mal, sofre virada da LDU e vê classificação na Libertadores em risco

O Flamengo visitou a LDU, em Quito, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar de sair na frente, a equipe rubro-negra sofreu a virada, saiu derrotada por 2 a 1 do estádio Casa Blanca e desperdiçou a chance de se classificar antecipadamente para as oitavas de final.

Logo aos 18 minutos o Rubro-negro saiu na frente. Pará arrancou pela ponta direita, cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear, nas costas da marcação, para o fundo do gol. A bola ainda resvalou no braço do camisa 27 antes morrer no fundo das redes equatorianas.

A Liga Deportiva tentou a resposta. Cruz recebeu livre no flanco esquerdo, invadiu a área e rolou para Jhojan Julio, mas o atacante, batendo de primeira, isolou. Quintero tentou também em chute de longa distância, mas parou em uma monumental defesa de Diego Alves.

Já no finalzinho da primeira etapa, já aos 45 minutos, Everton Ribeiro recebeu pelo meio, carregou até a entrada da grande área e bateu forte, rasteiro, acertando pé da trave do goleiro Gabbarini, quase ampliando o placar para o time brasileiro.

No último lance do primeiro tempo, Anangonó deixou tudo igual. Centroavante recebeu lançamento em profundidade, a bola morreu no quique, ele avançou e finalizou rasteiro, entre as pernas de Diego Alves para igualar o marcador em Quito.

Na etapa final, a LDU tomou conta da partida. Chicaiza foi travado na primeira tentativa de finalização após tabela com Anangonó, mas na segunda deixou Cuéllar e Everton Ribeiro na saudade e bateu no ângulo de Diego Alves para virar o jogo.

O Mais Querido ainda tentou. Bruno Henrique recebeu em profundidade e finalizou, mas parou no goleiro. Vitinho também tentou jogada individual, deixou Orejuela deitado, mas na finalização ficou em Gabbarini.

No próximo dia 8, o Flamengo decide seu futuro quando visita o Peñarol em Montevidéu. Antes, o time carioca volta suas atenções para as três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo sábado (27).