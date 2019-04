"Poderíamos ter feito muito melhor hoje", autocritica Diego após derrota para LDU

A noite desta quarta-feira (24) para o Flamengo, em Quito, não foi nada boa. O Rubro-Negro, que entrou em campo podendo empatar e garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores, foi derrotado pela LDU por 2 a 1.

Logo na saída de campo, Diego Ribas, que entrou no intervalo substituindo Arrascaeta, se apresentou para questionamentos dos jornalistas. A primeira resposta do meia foi sobre a dificuldade do time treinado por Abel Braga em reter a bola, principalmente na primeira etapa.

"Eu acho que nesse tipo de jogo são os detalhes que acabam definindo. É importante ter a bola no campo adversário, e por muitas vezes nós tivemos a bola no nosso campo, isso não adianta muita coisa."

Em seguida, o capitão rubro-negro foi perguntado sobre os 2.800m de altitude de Quito. Além disso, Diego falou sobre a partida contra o Peñarol, decisiva para a continuidade do time na competição.

"A altitude dificulta mas não serve como desculpa de maneira nenhuma. Acho que poderíamos ter feito muito melhor hoje. [Sobre o jogo contra o Peñarol] Vamos com tudo! Não deveria ser dessa forma, mas com certeza vamos com tudo em busca dessa classificação."

Já Rodrigo Caio, em entrevista coletiva ao lado do auxiliar Leomir, que comandou a equipe na partida, analisou o desempenho do time.

"Já esperávamos uma pressão muito forte. Conseguimos um gol, conseguimos segurá-los, mas acabamos tomando um gol em uma bobeira nossa. Claro que o campo ali nos prejudicou um pouco, em um campo normal a bola bateria na mão do Diego Alves. Mas não é desculpa, foi desatenção nossa. A gente voltou para o segundo tempo forte, tivemos algumas oportunidades, não claras, mas tivemos, e acabamos tomando o segundo gol. E aí ficou bastante difícil para nós. Temos que levantar a cabeça, temos mais um jogo importante contra o Peñarol fora de casa e precisamos ter o máximo de atenção para que a gente possa se classificar."

Sobre o segundo gol marcado por Chicaiza, o zagueiro rubro-negro destacou o banho de água fria no bom desempenho da equipe naquele momento. O camisa 3 ainda apontou um suposto pênalti sobre Bruno Henrique.

"Segundo gol saiu em um momento chave do jogo, a gente vinha segurando bem, não saiu bem no contra-ataque. Infelizmente, quando tomamos o gol acabamos nos abalando um pouco, e no final tivemos algumas oportunidades, acredito que até um pênalti em cima do Bruno Henrique. Mas precisamos levantar a cabeça, esse jogo não volta mais, nesse momento precisamos estar fortes, nos unirmos, para que reverter essa situação."

O Flamengo continua na liderança do Grupo D da Libertadores, com 9 pontos, e precisa de um empate com o Peñarol, no Uruguai, para avançar às oitavas. Sem a segurança de um empate em Quito e com o time uruguaio perdendo para o San José na mesma rodada, o confronto entre rubro-negros e a equipe carbonera promete ser eletrizante no próximo dia 8 de maio.