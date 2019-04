Santa Cruz e Fluminense fazem jogo de volta na Copa do Brasil em situações diferentes

Santa Cruz e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (25), no Arruda, às 21h30 (de Brasília). O confronto é válido pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. A primeira partida ocorreu no dia 17 de abril, no Maracanã. O Fluminense venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Gilberto e Luciano, o artilheiro da competição.

Com isso, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença que ainda assim se classifica para a próxima fase. Já o Santa Cruz precisa vencer por três gols de diferença para avançar. Se vencer por dois gols, a decisão será nos pênaltis.

Ao todo, as equipes já se enfrentaram em 22 oportunidades. E o Fluminense leva vantagem no confronto, com 14 vitórias. Foram sete empates e apenas uma vitória do Santa Cruz.

O trio de arbitragem vem de São Paulo. Flavio Rodrigues de Souza comandará a partida. Ele terá como assistentes Vitor Carmona Metestaine e Luiz Alberto Andrini Nogueira.

Santa Cruz e o fator casa

O Santa Cruz confia em seu retrospecto em casa para tentar reverter o placar. Em 12 jogos neste ano, a equipe venceu sete vezes e empatou quatro. Teve apenas uma derrota, para o Bahia, por 4 a 0.

O treinador Leston Júnior não quis antecipar a escalação que pretende utilizar e nem descartou fazer mudanças em relação ao que apresentou no jogo de ida. Mas a base que jogou no Maracanã será realmente mantida. Não há suspensos nem lesionados na equipe.

Para o treinador, a equipe precisará ter tranquilidade: “Nós vamos precisar de tranquilidade e temos que fazer um jogo perfeito. Isso significa buscar um gol de cada vez. Mas não podemos permitir que por uma afobação nossa o Fluminense consiga chegar ao gol, tornando o nosso desafio ainda mais complicado”, disse Leston Júnior.

A provável escalação é: Anderson; Marcos Martins, João Victor, William Alves e Carlos Renato; Charles, Italo, Henrique e Allan Dias; Dudu e Pipico.

Fluminense mantém cautela

Para a partida de volta, o Tricolor não poder contar com Ganso, lesionado. Leo Artur será seu substituto. O atacante Pedro começará no banco de reservas novamente. Airton e Yony González, que deixaram a partida de ida com problemas físicos, treinaram e estão à disposição do treinador.

O treinador Fernando Diniz trabalhou o aspecto psicológico dos jogadores no sentido deles não sentirem que a classificação já está assegurada por conta da vantagem na partida de ida. O discurso foi bem assimilado.

O lateral Gilberto afirmou que não tem nada decidido: “Nós não podemos pensar que a vaga está conquistada, pois é sempre muito complicado jogar no Arruda. O Santa Cruz vai entrar em campo empolgado e pressionado pela torcida em busca da vitória” disse Gilberto.

A provável escalação é: Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio Henrique; Airton, Bruno Silva e Leo Artur; Everaldo, Luciano e Yony.