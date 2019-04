Sampaoli concorda com expulsão e acredita que Santos poderia ter empatado com o Vasco

Após o Santos se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Jorge Sampaoli analisou a partida e não gostou do que viu de sua equipe na derrota por 2 a 1 contra o Vasco, nesta quarta-feira, em São Januário. O comandante santista não poupou críticas e também voltou a falar sobre o interesse em Ricardo Oliveira e disse que ainda não escolheu quem será o goleiro titular no Brasileirão.

"Temos que corrigir um monte de coisas. Temos que ter mais controle do jogo. Complicamos uma classificação que pareceu que estava muito mais tranquila. Temos que corrigir as coisas que prejudicaram hoje. Esta noite não tivemos controle do jogo e quando tomamos o segundo gol entramos em desconcerto. O segundo tempo consertamos um pouco e a equipe teve chance de empatar a partida e terminamos o jogo sofrendo"

"Encontramos uma linha de cinco com os extremos avançada. Temos que nos plantar no campo adversário e que eles se preocupem com a gente. Tomamos um gol e encontramos momentos. Com certeza poderíamos ter empatado ou ganhado a partida. Tentamos jogar num 4-4-2, mas como o Vasco estava se impondo me passou pela cabeça de corrigir" concluiu o treinador.

Expulso da partida por reclamação, Sampaoli explicou o motivo de ter ficado tão nervoso e disse que a decisão tomada pelo árbitro foi correta.

"Me expulsaram por reclamação e tive que passar um momento muito dificil porque não pude ajudar os jogadores. O ímpeto deles jogarem a bola na área me deixou um pouco nervoso. Foi minha responsabilidade. A partida estava muito intensa e eu fui expulso merecidamente", afirmou.

Garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Peixe começa a caminhada no Campeonato Brasileiro na manhã deste Domingo (28) contra o Grêmio, em Porto Alegre, às 11h (de Brasília). O treinador disse que ainda não escolheu o goleiro titular para a competição nacional.

"Ainda não (decidiu). Temos de pensar em uma análise de cada posição. São dois goleiros importantes. Vamos ver quem vai jogar no domingo já no início do Brasileirão em um jogo muito difícil contra o Grêmio"

Sampaoli também voltou a falar sobre o interesse na contratação do centroavante Ricardo Oliveira, que está no Atlético-MG.

"Estamos procurando, insistindo, mas o presidente, as pessoas do clube sabem minha necessidade para um torneio muito duro e competitivo. A petição está formalizada e agora é esperar."

O elenco santista volta aos trabalhos nesta quinta (25), no ninho do Urubu, sede do Flamengo, e inicia a preparação para o jogo contra o Grêmio pela estreia do Campeonato Brasileiro. Após a atividade, a delegação retorna a Baixada Santista.