Na despedida de Juan, Flamengo recebe Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro

O pontapé inicial do Campeonato Brasileiro para Flamengo e Cruzeiro não poderia ser mais especial. Logo na primeira rodada, duas das mais tradicionais equipes do futebol brasileiro se enfrentam e buscam os primeiros três pontos na competição neste clash entre gigantes. Embora a partida não deixa de ser um clássico nacional pela grandeza dos clubes, o momento de ambas é diferente se levarmos em consideração às últimas partidas de ambos os times.

Se por um lado Flamengo e Cruzeiro levantaram as taças de campeões estaduais, a situação da equipe carioca na Copa Libertadores é bem diferente do que a do time mineiro, que é o único invicto do ano em todo o território brasileiro.

Em sua última partida realizada, o Rubro-Negro foi derrotado pela LDU pelo placar de 2 a 1 em território equatoriano. Também pela competição continental, a equipe celeste bateu o Deportivo Lara na Venezuela por 2 a 0.

Urubu e Raposa duelam neste sábado (26), às 21h, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Jogando na frente de seu torcedor, o comandante rubro-negro Abel Braga deve botar o que tem de melhor em campo contra o time celeste. A única exceção dentre os titulares flamenguistas fica por conta do goleiro Diego Alves, que está lesionado tratando uma lombalgia. Por isso, César, seu reserva imediato, defenderá as redes pretas e vermelhas no Maracanã na noite de sábado.

O torcedor flamenguista também vive a expectativa que o zagueiro Juan faça aquela que deve ser sua última partida com a camisa do clube, como prometido pelo próprio atleta durante o campeonato regional. No mais, Vitinho e Uribe são dúvidas para ficar no banco de reservas da equipe rubro-negra para a partida, o primeiro com uma gripe e o segundo recuperando-se de uma lesão.

O Flamengo deve ser postado dentro de campo com a seguinte equipe: César, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Mano Menezes se deu o luxo de poupar algumas peças importantes contra o Deportivo Lara, em partida realizada no meio da semana, e é outro que deve escalar seu time com força máxima. A equipe celeste é a única entre os vinte clubes da Série A com mais de 80% dos pontos conquistados no ano.

Sem nenhum desfalque por lesão, o time celeste tem tudo para ser exatamente o mesmo que esteve em campo na segunda partida contra o Atlético-MG, válida pela finalíssima do Campeonato Mineiro.

Nesta sexta-feira (26) o meia Robinho completou três anos de Cruzeiro. O jogador foi um dos poupados por Mano Menezes no último confronto da equipe cruzeirense e se encontra 100% para a partida no Rio de Janeiro, assim como Rodriguinho.

Os mineiros devem entrar em campo da seguinte forma: Fábio, Edílson, Léo, Dedé e Egídio. Henrique, Lucas Romero, Robinho, Rodriguinho Marquinhos Gabriel e Fred.