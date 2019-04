Com show de Gustavo Scarpa, Palmeiras goleia Melgar fora de casa e avança na Libertadores

Os 15 dias sem jogo valeram para o Palmeiras. Em sua primeira partida após a eliminação no Paulista, o alviverde enfrentou o Melgar, pela Libertadores, no estádio Monumental da UNSA. Com gols de Gustavo Gómez, Gustavo Scarpa (2) e Moisés, o alviverde goleou e avançou de fase na competição.

Agora com 12 pontos, o Palmeiras está classificado para as oitavas de final da competição. Classificado junto com o alviverde está o San Lorenzo, com 10 pontos. As duas equipes definem quem será o primeiro colocado no dia 8 de maio, no Allianz Parque. Com 4 pontos, o Melgar fica em terceiro lugar e o Junior Barranquilla está em último, com 3 pontos. Essas equipes definem também no dia 8, na casa do Junior Barranquilla.

Um show de Gustavo Scarpa

Logo no primeiro lance, o Melgar mostrava ser perigoso. Em uma bola levantada na área por Sánchez, Ramos cabeceou forte para uma boa defesa de Weverton.

Mas, aos 9 minutos, o Palmeiras já mostrava a que vinha na partida. Em escanteio cobrado curto, Scarpa recebeu a bola pela esquerda e levantou na área, achando Gómez sozinho, que cabeceou pro chão, abrindo o placar para o alviverde.

Aos 20 minutos de jogo, o Palmeiras ampliava o placar. Scarpa, em uma bola que sobra na entrada da área após um corte errado da defesa, bateu de primeira, sem deixar a bola cair e acertou o cantinho do goleiro Cáceda. O Palmeiras estava mostrando sua força fora de casa.

E, perto do fim do primeiro tempo, aos 35, após um escanteio tirado pela defesa, Dudu cruzou e Felipe Melo cabeceou para Cuesta tirar a bola em cima da linha e salvar o Melgar.

Jogadores do alviverde comemorando o gol de Gustavo Gómez (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

O segundo tempo, que teve seus 20 minutos iniciais marcados por monotonia, só viu algo acontecer após esse tempo. Nessa marca, após uma boa tabela do Palmeiras, a bola sobrou pra Scarpa, que, dentro da área, bateu no canto direito do goleiro e ampliou mais ainda o placar. Aos 24, Arias cabeceou uma bola levantada, mas a finalização foi fraca e a bola ficou nas mãos de Weverton.

Aos 30, Scarpa fez uma belíssima jogada pela esquerda, driblando dois jogadores do Melgar e bateu forte, no alto, mas na rede pelo lado de fora. O Palmeiras chegou à goleada aos 36. Lucas Lima virou uma bela bola para Scarpa, que matou a bola, tocou pra Hyoran, que bateu para o meio, achando Moisés livre, para empurrar a bola para as redes e aumentar mais ainda o placar.

Aos 88, Lucas Lima lançou Scarpa, que arrancou pela esquerda, que tocou pra Moisés dentro, o camisa 10 dominou, limpou o lance e mesmo assim bateu pra fora, fazendo a bola raspar a trave direita do goleiro Cáceda. E, no último lance, o Luan bateu de muito longe e acertou o travessão, que está tremendo até agora, para finalizar o jogo.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo domingo (28), às 19h, quando enfrenta o Fortaleza, no Allianz Parque, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro 2019.