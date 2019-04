Histórico joga contra! Santos ganhou apenas duas vezes em estreias na era dos pontos corridos

Para uma campanha vitoriosa em pontos corridos, o pontapé inicial tem que ser a chave do sucesso. Porém, esse não é o caso do Santos, que conta com um retrospecto negativo na primeira rodada de Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, adotada desde 2003. Pode servir de motivação o fato de que no único ano em que o Peixe foi campeão nessa fase do Brasileirão foi em 2004, quando perdeu para o Paraná Clube na estreia.

Nas 16 estreias que fez no maior torneio nacional, o empate foi placar mais frequente, nove vezes, além de ter perdido os outros cinco jogos. Em casa o aproveitamento é bom, em partidas na Vila Belmiro, Pacaembu e Anacleto Campanella (estádio do São Caetano), foram duas vitórias e três empates. A parte ruim acontece quando a equipe visita os adversários, afinal o Alvinegro Praiano ainda não saiu vitorioso em nenhum dos 11 jogos disputados, ao todo foram seis empates e cinco derrotas. A última vitória aconteceu em 1999 contra o Paraná. A partida foi disputada no Érton Coelho de Queiróz, o Boqueirão, e acabou 2 a 0 para o Santos.

Os seis pontos do Peixe

As duas vitórias do Santos aconteceram em partidas como mandante, uma em São Caetano do Sul e outra no Pacaembu. A primeira aconteceu em 2005, ano seguinte ao título brasileiro, quando goleou a equipe do Paysandu por 4 a 1 com dois gols do atacante Deivid, um de Robinho e outro do volante Edmílson. A partida aconteceu com portões fechados devido a uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva na época.

Na segunda partida o Santos saiu vitorioso contra o Ceará no Pacaembu, na estreia do Brasileirão de 2018, 2 a 0 no placar com gols de Rodrygo e de Pio, contra.

A estreia deste ano é contra o Grêmio em sua arena e o Santos terá que enfrentar este tabu de 11 jogos sem vitória fora de casa em estreias de Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo (28), às 11h, na Arena do Grêmio. É a segunda estreia do Peixe diante do time gaúcho no Brasileirão de Pontos Corridos. Na primeira vez, em 2009 no Olímpico, 1 a 1 no placar. Fora o Campeonato Brasileiro o Santos disputa apenas a Copa do Brasil no restante da temporada.

Retrospecto do Santos nas estreias do Campeonato Brasileiro

30/03/2003 - Santos 2 x 2 Paraná - Vila Belmiro (Gols: Robinho e Nenê)

21/04/2004 - Paraná 3 x 2 Santos – Pinheirão (Gols: Léo e Robinho)

24/04/2005 - Santos 4 x 1 Paysandu - Anacleto Campanella (Gols: Deivid (2), Robinho e Edmílson)

16/04/2006 - Goiás 0 x 0 Santos - Serra Dourada

13/05/2007 - Sport 4 x 1 Santos - Ilha do Retiro (Gol: Pedrinho)

11/05/2008 - Flamengo 3 x 1 Santos – Maracanã (Gol: Moraes)

10/05/2009 - Grêmio 1 x 1 Santos – Olímpico (Gol: Molina)

08/05/2010 - Botafogo 3 x 3 Santos – Engenhão (Gols: Neymar, André e Zé Eduardo)

21/05/2011 - Santos 1 x 1 Internacional - Vila Belmiro (Gol: Keirrison)

20/05/2012 - Bahia 0 x 0 Santos - Pituaçu

26/05/2013 - Flamengo 0 x 0 Santos - Mané Garrincha

20/04/2014 - Santos 1 x 1 Sport - Vila Belmiro (Gol: Gabriel)

10/05/2015 - Avaí 1 x 1 Santos – Ressacada (Gol: Robinho)

14/05/2016 - Atlético-MG 1 x 0 Santos - Independência

14/05/2017 - Fluminense 3 x 2 Santos – Maracanã (Gols: Victor Ferraz e Vladimir Hernández)

14/04/2018 - Santos 2 x 0 Ceará – Pacaembu (Gols: Pio (c) e Rodrygo)

Números: 16 Jogos/ 2 Vitórias/ 9 Empates/ 5 Derrotas/ 21 Gols Marcados/ 24 Gols sofridos.