Operário-PR vence América-MG no seu retorno à Série B após 28 anos

Em jogo disputado no estádio Germano Krüger em Ponta Grossa-PR, o Operário-PR triunfou sobre o América-MG, 1 a 0, na última sexta-feira (26). Uma partida bastante disputada venceu quem marcou primeiro, durante o jogo muitos erros de ambas equipes e poucas chances de gol.

Na abertura da Série B, o Operário, campeão da Série C, conquistou seus três primeiros pontos em seu retorno à segunda divisão brasileira.

Primeiro tempo pouco jogado

Operário e América proporcionaram um primeiro concentrado no meio do campo e poucas chances de gol. Muitos erros de ambas equipes marcaram a primeira etapa, o Operário mesmo chegando pouco foi melhor e teve mais chances de gol.

Destaque com duas chegadas áreas via escanteio. A mais perigosa delas Xuxa cruzou para o cabeceio de Bruno Batata, passando ao lado direito da trave de Fernando Leal. Já o América pouco chegou, no fim finalizou pela primeira vez e deu mais velocidade ao jogo. Um primeiro tempo com poucas chegadas ao gol e com isso o placar continuou 0x0.

Segundo tempo que definiu o jogo

O segundo tempo inicia com as duas equipes buscando mais o gol, boas chegadas de ambos times e um jogo mais movimentado, até que aos dezoito minutos, o Operário rouba a bola no meio de campo, trabalha a bola e Allan Vieira cruza para Uilliam marcar, 1x0 para os donos da casa. Após a abertura do placar o América começa a buscar mais o gol, e o Operário passa a se defender e armar o contra ataque. Em um dos lances Jussani lançou Felipe Azevedo que cabeceou com perigo para a defesa de Simão.

Substituições foram feitas para que os objetivos fossem alcançados, nos donos da casa o técnico Gerson Gusmão colocou Sosa, Jardel e Dione. Já Givanildo Oliveira proporcionou as entradas de França, Christian e Ademir ao longo do segundo tempo.

Apesar de oferecer muito perigo ao gol do Fantasma o Coelho não obteve sucesso em sua busca. O Operário, que jogou melhor, confirma a vitória em casa e os três pontos na abertura do Campeonato Brasileiro Série B.