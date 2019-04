Jogando em casa, Botafogo-SP vira contra Vitória e estreia na Série B com pé direito

Na estreia da Série B e do novo horário proposto pela CBF, às 11h, o Botafogo/SP recebeu o Vitória neste sábado (27) no estádio Santa Cruz e venceu de virada por 3 a 1, dois gols de Rafael Costa e Edcarlos (contra) para os mandantes; e Caíque Silvio para os baianos.

A partida começou muito movimentada. Logo no primeiro minuto, Andrigo fez boa jogada pelo lado direito do ataque e chutou cruzado, a bola foi desviada e passou muito perto da meta de Darley Torres. A resposta do Botafogo/SP não demorou muito, aos três minutos, Pará achou Bruno José dentro da área, que finalizou cruzado, Fabrício salvou o Vitória quase dentro do gol. Aos 20 minutos, os mandantes quase abriram o placar, após finalização de Erick dentro da área. O Vitória chegou com muito perigo aos 35 minutos, após outra finalização de Andrigo, que soltou o pé e Darley Torres salvar os mandantes.

O segundo tempo também foi muito movimentado, logo aos três minutos, o Vitória abriu o placar, após linda jogada de Rodrigo Andrade, que cruzou na medida para Caíque Silvio fazer 1 a 0 para o rubro-negro. O empate tricolor foi aos 13 minutos, após Nadson roubar a bola e achar Rafael Costa, que dominou e finalizou no canto direito do goleiro. Nos minutos finais, exatos 35 minutos, o Botafogo/SP virou a partida após cobrança de pênalti de Rafael Costa. Os mandantes não pararam, aos 36 minutos, após vacilo da defesa rubro-negra, Felipe Saraiva roubou a bola, invadiu a área, até que o zagueiro Edcarlos deu um leve toque na bola, que morreu no fundo do gol do Vitória para sacramentar o resultado.

O Botafogo/SP volta a jogar na próxima terça-feira (30) contra o América/MG às 21h30 no estádio Independência. Já o Vitória só volta a campo no próximo sábado (4) contra o Vila Nova, às 16h30 no Barradão.