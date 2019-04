Sob pressão, Atlético-MG estreia no Brasileiro diante do desfalcado Avaí

Pressionado já de cara no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG começa sua campanha diante do Avaí precisando dar uma resposta para o torcedor. O Galo vem de derrota em casa, que significou a eliminação na Libertadores, e, neste sábado (27), joga em casa contra o Leão, que vem de título no Campeonato Catarinense, mas que sofre com desfalques. A partida na Arena Independência está marcada para as 19h.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi pelo Brasileiro 2017, quando as equipes empataram por 1 a 1 na Ressacada - Simião marcou para o Avaí, e Otero fez para o Atlético. No geral, o retrospecto é muito favorável ao Galo: 10 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 16 confrontos.

A arbitragem será comandada por Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos, todos do Paraná. No VAR estarão Rodrigo Nunes de Sá, Thiago Duarte Peixoto e Ivan Carlos Bohn.

Com comando interino, Galo estreia tentando aliviar pressão

O início de temporada do Atlético-MG foi decepcionante. Antes mesmo da decisão do Mineiro, o técnico Levir Culpi foi demitido. Apesar de uma certa melhora de rendimento, o interino Rodrigo Santana não conseguiu levar o time ao título estadual. Na sequência, o Galo acabou derrotado na última quarta-feira (24) em casa por 1 a 0 pelo Nacional-URU na Libertadores e vai para a última rodada na lanterna do grupo, lutando apenas para ficar com a vaga na Sul-Americana.

Enquanto procura um técnico e tenta encontrar seu rumo, o Atlético-MG tem na estreia do Brasileiro uma chance de aliviar a pressão. Durante a semana, a torcida criticou e protestou contra a diretoria no CT do Galo e também nos arreadores da sede do clube, no Bairro de Lourdes, em Belo Horizonte.

Inicialmente, a partida contra o Avaí havia sido marcada para o Independência, foi transferida para o Mineirão, mas, após a derrota na Libertadores no meio da semana, voltou para o palco original.

O atacante Geuvânio, que não foi inscrito a tempo para a Libertadores, tentou ver o lado positivo e a evolução do time apesar de dois resultados ruins na sequência e pediu foco nos objetivos futuros do Galo.

"A gente sabe que tem que estar dentro de campo e não tem outro pensamento senão correr, dedicar, cumprir as funções de cada um e vencer. Às vezes na vitória esconde muitas coisas erradas, mas na derrota não está tudo errado. A gente tem que corrigir. As vitórias vão nos ajudar a passar por esses desafios", ressaltou.

Empolgado, mas desfalcado: Geninho administra problemas para estreia

De volta à Série A após um ano na Segundona, o Avaí estreia com um bom retrospecto até agora. No último domingo (21), o time venceu a Chapecoense nos pênaltis e conquistou o Campeonato Catarinense pela 17ª vez, a primeira desde 2012. Além disso, o Leão vem com um ótimo retrospecto na temporada até agora, com 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas totalizados, e apenas 14 gols sofridos em 24 jogos.

Campeão brasileiro em 2001 com o Athletico, o técnico Geninho se mostrou empolgado por sua primeira participação na Série A desde 2012, quando treinava a Portuguesa, e também pelos desafios que o Avaí terá pela frente para tentar se manter na Primeira Divisão - desde 2014, o Leão está subindo e caindo no Brasileirão,

"Estou muito contente em voltar para a Série A, a enfrentar a elite do futebol brasileiro. Fazer um trabalho com uma equipe que quer se firmar neste campeonato. O que me move hoje são os desafios, em tentar atingir as coisas e quanto mais difíceis as metas, melhor. E disputar a Série A é uma competição complicada, estamos no andar de cima e só enfrentamos cachorro grandes. Estou muito contente com este retorno”, disse.

Geninho terá alguns problemas importantes para escalar o Avaí. Artilheiro do time no ano com 13 gols, Daniel Amorim está fora por conta de uma lesão na coxa. Além dele, os laterais Alex Silva, por força de contrato, e Igor, por dores musculares, também destacam o Leão. Recém-contratados, Paulinho e Luanderson podem estrear já entre os titulares. No gol, o treinador não confirmou quem será o titular: Vladimir, Lucas Frigeri e Glédson participaram de um rodízio até agora na temporada.