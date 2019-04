Criciúma recebe Cuiabá na abertura da Série B

Criciúma e Cuiabá iniciam a caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (28). Pela primeira vez adversários, o duelo no estádio Heriberto Hülse terá início às 16h30.

O Tigre, após ser eliminado na semifinal do Campeonato Catarinense, pôde ter uma semana cheia de preparação para a estreia no torneio nacional. Diante da torcida, os comandados de Gilson Kleina esperam começar a Segundona com o pé direito, diferente do que ocorreu nos dois últimos anos.

O Dourado, por sua vez, disputará pela primeira vez uma partida na segunda divisão. Fundada em 2001, a equipe mato-grossense passou nove temporadas na Série C antes de conseguir o inédito acesso.

Após testes, Kleina define escalação

O técnico Gilson Kleina aproveitou a semana de treinos antes da estreia para testar novas formações no Tricolor. Analisando variações no esquema, incluindo uma formação com três zagueiros, o comandante optou por manter a mesma linha que vinha trabalhando ainda no campeonato estadual.

As únicas alterações se dão por opção técnica. O zagueiro Léo Santos, vindo do Ituano, toma a vaga de Derlan e formará dupla com Sandro na defesa. Caíque, no lugar de Marlon, assume a lateral-esquerda.

"Vamos começar com a linha de quatro. Foi uma variação (o treino com três zagueiros). Importante passar para os jogadores que tem um plano A, um B, um C, explorando as características. O Criciúma finaliza pouco, tem poucos gols. Isso que mostrei para eles. Fizemos trabalho combinado de contra-ataque, a movimentação no campo do adversário. Demos ênfase a isso. O sistema defensivo evoluiu, mas precisamos melhorar também o ataque", explicou Kleina.

O provável time conta com: Bruno Grassi; Maicon, Léo Santos, Sandro e Caique; Jean Mangabeira, Wesley e Daniel Costa; Andrew, Vinicius e Reis.

Campeão estadual invicto, Cuiabá chega embalado

Com muita expectativa, o Cuiabá quer fazer história na Série B. Debutando no torneio, o Dourado entra com otimismo. Sem perder um jogo no Estadual, que sagrou a equipe tricampeã, a ordem é manter a mesma fase no Brasileiro.

"Chegaram jogadores aí que vão nos ajudar, todo mundo na mesma batida, creio que todo mundo está com o mesmo pensamento, de conseguir o nosso objetivo, que é o acesso à Série A do Brasileirão", disse o volante Marino, remanescente do ano passado.

O técnico Itamar Schulle terá alguns desfalques para a primeira rodada. O atacante Caio Dantas e o meia Eduardo Ramos se recuperam de lesão. Já o zagueiro Douglas Mendes, está suspenso por expulsão diante do Botafogo pela Copa do Brasil deste ano.

"Sabemos que não é fácil jogar contra o Criciúma, ainda mais na casa deles, mas estamos nos preparando muito bem. Será uma partida complicada, mas temos condições de conseguir um grande resultado", afirmou o treinador.