Guarani e Figueirense empatam sem gols pela primeira rodada da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro começou neste sábado (27) para Guarani e Figueirense. As equipe se enfrentaram no Brinco de Ouro, às 16h30, e não conseguiram balançar as redes. Mas quem vê apenas o placar se engana, já que o jogo foi aberto e proporcionou diversas oportunidades para ambas as equipes, que não conseguiram aproveitar.



Quem tomou a iniciativa no primeiro tempo foi o Bugre, que partiu pra cima diante de sua torcida. O volume de jogo da equipe mandante era visivelmente maior, com a dupla Felipe Amorim e Arthur Rezende fazendo boas jogadas e levando perigo ao gol de Denis, que precisou mostrar trabalho em duas finalizações de longe dos Bugrinos.

Depois da metade da primeira etapa, o Figueira tentou se soltar um pouco mais, mas não conseguia chegar com tanta efetividade ao ataque. Porém, a grande chance do primeiro tempo saiu dos pés do atacante alvinegro João Diogo, que acertou a trave de Giovani.



As coisas mudaram depois da conversa nos vestiários. Quem voltou em cima foi o Furacão, que novamente levou perigo ao gol do Guarani com João Diogo e Pereira. Tony também teve oportunidade, mas Giovani estava ligado e cortou o cruzamento que deveria achar o camisa 7 livre para marcar. E a inversão de papéis não parou por aí: na segunda etapa, quem teve a melhor chance foi o time da casa.