Destaque na classificação do Fluminense, Rodolfo comemora: “Dia maravilhoso”

O goleiro Rodolfo concedeu entrevista no retorno ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (26). O arqueiro defendeu dois pênaltis que garantiram a classificação do Fluminense para as oitavas de final da Copa do Brasil. A decisão foi para os pênaltis após vitória do Santa Cruz por 2 a 0.

“O meu dia está sendo maravilhoso depois dessa classificação. Acho que fui bem não só nos pênaltis, mas também no jogo. Vou comemorar com a minha família, para deixar o dia mais feliz ainda” disse.

Rodolfo afirmou que as cobranças são normais em times grandes e que as oportunidades surgem como consequência de muito trabalho.

“É o que o meu treinador de goleiros fala: ‘você está em um time enorme, sempre vai ter cobrança. Coloca a cabeça no trabalho, que o seu dia vai chegar’. Chegou ontem. A torcida vai cobrar, é assim mesmo”.

Mesmo com a classificação, o goleiro alertou que, com o início do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrentará equipes de maior dificuldade e precisa corrigir os erros.

“O Santa Cruz é um time de Série C, e agora virão somente equipes de Série A. Temos que reconhecer que erramos bastante e precisamos corrigir para não acontecer mais”.

Quando perguntado se a equipe está pronta para o Brasileiro, o goleiro afirmou que não, que a evolução vai acontecendo jogo a jogo.

“Prontos ainda não estamos. Todo dia aprendemos uma coisa diferente com o Diniz. A cada jogo que passa nos preparamos mais”.

A derrota para o Santa Cruz deixou lições para a equipe. Segundo Rodolfo, não importa a série a qual o time adversário pertence, é preciso ter atenção sempre.

“O que a gente pode pegar de lição é que são 11 contra 11 ali dentro. Pode ser time de Série B, de Série C... Se você não jogar bem, vai perder. Temos que ter atenção em todos os momentos, porque foram em falhas nossas que saíram os gols”.

O goleiro garantiu que a equipe irá lutar pelo título nos três campeonatos que disputa, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.

“A gente quer chegar em todos os campeonatos. Essa é a mentalidade que o Diniz passou, compramos essa ideia. Queremos ser campeões de todos os campeonatos que disputarmos. O nosso jogo é ofensivo, e tentaremos jogar de igual para igual contra qualquer time do Brasil”.

Rodolfo também fez questão de elogiar o treinador Fernando Diniz e seu estilo de jogo. E afirmou que a equipe está confiante em fazer um bom Campeonato Brasileiro.

“É um estilo de jogo que está dando certo. Estamos gostando de jogar assim, todos os jogadores se sentem felizes. Diniz resgatou um futebol que faz tempo que a gente não gostava. A gente se sente muito bem em campo. Estamos confiantes que vai dar certo no Brasileiro” finalizou.

O elenco volta aos treinamentos na manhã de sábado (27). Será o único treino no Rio de Janeiro antes da estreia no Brasileirão. No próximo domingo (28), o Fluminense recebe o Goiás, no Maracanã, às 19h, pela primeira rodada da competição.