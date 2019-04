Na estreia da Série B do Brasileirão, Vila Nova recebe o Paraná Clube

Primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2019

INCIDENCIAS : Primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2019

Vila Nova e Paraná se enfrentam neste sábado (27), estádio Olímpico Pedro Ludovico, às 21h (de Brasília). O confronto é válido pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

As equipes já se enfrentaram em 14 oportunidades. O Paraná venceu sete vezes e Vila Nova três vezes. Além disso, ocorreram quatro empates. A última partida aconteceu em 24 de outubro de 2017, na Vila Capanema, pela Série B do Brasileirão e o Paraná venceu por 1 a 0. Felipe Alves marcou o único gol do jogo.

O trio de arbitragem vem do Piauí. Antônio Dib Moraes de Sousa comanda a partida. Ele terá como auxiliares Márcio Iglésias Araújo Silva e Alisson Lima Damasceno.

Mesmo vivo na Copa do Brasil, foco do Vila Nova é a ascensão no Brasileiro

O Vila Nova vira a chave em relação à Copa do Brasil e foca na estreia na Série B. A equipe precisará de superação em campo para contornar o pouco tempo de treinamento. Para esta partida, a tendência é pela manutenção da base que empatou sem gols em Caxias do Sul.

O treinador Eduardo Baptista não poderá contar com Wesley Matos, Rafael Silva, Gastón Filgueira e Elias, todos lesionados, ainda estão no departamento médico e são desfalques no clube.

Craque e veterano no Vila, o meia Alan Mineiro destacou a importância de começar bem o campeonato: “A gente sabe o quão importante é largar bem na Série B, muitas equipes oscilam no começo. No ano passado deu a vantagem para a gente e pretendemos repetir esse ano” disse.

A provável escalação é: Rafael Santos, Philipe Maia, Patrick, Helder, Felipe Rodriguez, Neto Moura, Ramon, Alan Mineiro,Juninho, Capixaba e Bruno Mota.

No Paraná, objetivo é estar entre os primeiros antes da pausa para a Copa América

Para a partida de estreia, o goleiro Thiago Rodrigues, o lateral-direito Éder Sciola, o lateral-esquerdo Guilherme Santos, o volante Itaqui e o atacante Jenison - titulares no Paranaense - formam a base tricolor.

O treinador Matheus Costa poderá contar com os meias Matheus Anjos e João Pedro, recém chegados ao clube. A dupla teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) nesta sexta-feira. As baixas são o volante Jhonny Lucas e o atacante Rodrigo Carioca, que seguem em recuperação.

Em entrevista coletiva, o comandante da equipe afirmou que o objetivo de início é terminar entre os quatro primeiros até a parada para a Copa América, no final de junho: “Tem jogo a jogo, são oito finais. Cada jogo tem a sua importância. E a gente sabe: quando vamos conquistando os resultados e a torcida vai vendo uma equipe com disposição, vai criando uma sintonia forte. Se a torcida vem com uma sintonia forte, a gente sabe a força com que o Paraná Clube fica” disse.

A provável escalação é: Thiago Rodrigues, Éder Sciola, Leandro Almeida, Eduardo Bauermann, Guilherme Santos, Luiz Otávio, Itaqui, João Pedro (Alesson), Matheus Anjos (Ramon), Caio Rangel e Jenison.