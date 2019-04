Em Goiás, Paraná busca empate no fim contra Vila Nova na abertura da Série B

Jogo válido pela 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no

Na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, o Vila Nova recebeu o Paraná, no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. O jogo que aconteceu no último sábado (27), terminou com o placar em 1 a 1, com gols de Alan Mineiro para o Vila e Marlyson, para o Paraná.

O Vila Nova, por conta da torcida, pressionou muito o adversário, indo para o ataque e mantendo a posse de bola, com trocas de passe perto da área. O Paraná aceitou a condição e marcou atrás, tentando roubar a bola e sair em contra-ataque.

Aos 10 minutos, Alan Mineiro mostrava que estava em uma boa noite, batendo de fora da área e fazendo a bola passar raspando o travessão. Aos 13, foi Neto Moura quem bateu de longe, obrigando o goleiro Thiago a espalmar e mandar a bola para escanteio.

Passados mais de 20 minutos sem emoção, a torcida pode comemorar. Alan Mineiro abriu o placar, após um cruzamento de Hélder, batendo de primeira e acertando o canto direito do goleiro Thiago, que nada pode fazer.

Aos 42, o Paraná teve sua primeira chance de perigo, com Ramon. O camisa 11 recebeu pela esquerda do ataque e soltou o pé, obrigando Rafael Santos a espalmar a bola para longe e salvar o Vila.

No segundo tempo, o Paraná mudou de postura e passou a marcar no campo de ataque, conseguindo pressionar o time do Vila Nova. Aos 13 minutos, Jenison bateu de longe e a bola passou perto do travessão, assustando o goleiro adversário e gerando perigo e mostrando a pressão que viria por todo o tempo.

E, aos 42 minutos do segundo tempo, o Paraná chegou ao empate. Guilherme cruzou pela esquerda e a bola passou rasante pela pequena área, mas ninguém a desviou. A bola sobrou para Caio Rangel na direita, que entrou na área e tocou para trás e achou Marlyson, que empatou o jogo, chutando travado no meio da defesa do Vila.

Ambos os times jogam no próximo sábado (4). O Vila viaja para jogar contra o Vitória, às 16h30, no Barradão. O Paraná recebe o CRB, na Vila Capanema, às 19h.