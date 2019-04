Marcelo Cabo aponta erros do CSA após derrota para o Ceará: “Primários”

Após voltar à Série A depois de muito tempo, o CSA foi até o Castelão neste domingo (28) e foi derrotado facilmente por 4 a 0 pelo Ceará, gols de Ricardo Bueno - duas vezes -, Leandro Carvalho e João Lucas.

O CSA foi dominado do início ao fim, não criou muitas chances e ainda viu o VAR anular um pênalti do Ceará ainda no primeiro tempo. Na coletiva de imprensa, o técnico do azulão Marcelo Cabo falou sobre alguns pontos do jogo: "Acho que a gente cometeu erros primários no primeiro tempo que na Série A não se pode cometer'', disse o treinador.

O técnico ainda comentou a expulsão do goleiro João Carlos já nos minutos finais do primeiro tempo: "Ali foi fundamental. Você sai para o intervalo perdendo de 2 a 0, você vai encarar um Ceará 50 minutos do segundo tempo com um a menos, e aí a dificuldade é muito grande'', acrescentou.

O próximo jogo do CSA será na quarta-feira (01) às 16h contra o Palmeiras no estádio Rei Pelé, em Alagoas.