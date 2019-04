Athletico e Vasco medem forças na primeira rodada da Série A

Athletico e Vasco se enfrentam na tarde deste domingo (28), às 16h, na Arena da Baixada, pela primeira rodada da Série A do Brasileirão 2019. A equipe da casa tenta manter o bom retrospecto dentro de casa, que garantiu a sétima colocação na tabela em 2018, alcançando a marca histórica de 12 vitórias consecutivas diante da sua torcida. Já a equipe visitante tenta um último suspiro na temporada, já que falhou em conquistar o título do Campeonato Carioca e também não disputa mais a Copa do Brasil, eliminado pelo Santos.





Polêmica com a televisão



Por meio de suas redes sociais, a diretoria do Athletico divulgou que nenhuma partida da equipe no Campeonato Brasileiro será transmitida pelos canais Premiere. Segundo nota no site oficial do clube, ambas as partes não chegaram a um acordo quanto ao valor para cessão dos direitos de transmissão dos jogos.



Confira parte da nota:



[...] Como é de conhecimento público, o Athletico não concorda com a forma injusta de distribuição das receitas de PPV. Pelo formato atual, as receitas são muito concentradas. Apenas dois clubes recebem valores juntos, 40 vezes mais que o Furacão! Mérito do Flamengo e Corinthians que conseguiram valores altos e de forma positiva para seus clubes. Estamos buscando a valorização dos nossos jogos e não pela desvalorização dos demais clubes que bem souberam negociar [...]



Confira a nota completa clicando aqui.

Confira também a nota oficial do Grupo Globo clicando aqui.



Dentro de campo, Thiago Heleno deve voltar para sua posição na zaga da equipe. O experiente zagueiro rubro-negro ficou de fora da partida pela Libertadores contra o Jorge Wilstermann, devido a uma limitação fisiológica por conta da altitude. A única dúvida na escalação é se Tiago Nunes vai optar por Tomás Andrade ou Léo Cittadini. Os dois brigam por posição com Lucho González, que está machucado com uma lesão na panturrilha.



O Furacão deve jogar com: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Camacho e Bruno Guimarães; Tomás Andrade (Léo Cittadini), Nikão e Rony; Marco Ruben.





Última chance no ano para a equipe carioca



Estamos apenas em abril e o Vasco só tem uma competição para disputar: o Brasileirão. O estadual já acabou, com a equipe conquistando o vice-campeonato, a Copa do Brasil ficou para trás, com a eliminação para o Santos, e a Sul-Americana nem aconteceu, já que o Gigante da Colina ficou na 16ª colocação no Brasileirão de 2018, fora da zona de classificação para a competição continental. Desta forma, o jeito é focar no longo campeonato que se aproxima e tentar levar o que teve de bom na vitória por 2 a 1 contra o Santos.



A equipe deve sofrer alterações promovidas por Marcos Valadares. Fernando Miguel e Leandro Castán se contundiram no embate contra a equipe paulista, e não estão à disposição. Já no meio campo, Lucas Santos nem viajou para Curitiba por conta de desgaste, e deve dar espaço ao experiente Bruno César. Outro que deve ganhar uma chance é o jovem zagueiro Miranda, que chegou a treinar com o elenco principal.



Com isso, a equipe de São Januário deve jogar com: Alexander, Werley, Miranda e Ricardo; Claudio Wink, Pikachu, Raul (Andrey), Lucas Mineiro e Danilo Barcelos; Marrony e Maxi López.