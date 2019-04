Ex-Vasco, Thiago Galhardo é anunciado oficialmente pelo Ceará

Afastado do Vasco por motivos que não foram revelados, o meia Thiago Galhardo não demorou para encontrar uma nova casa. Na noite deste sábado (27), o jogador foi anunciado no Ceará, clube onde jogará, inicialmente, até o final do Campeonato Brasileiro de 2019.

Feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Vozão, Thiago Galhardo já até falou as primeiras palavras como novo jogador do clube. Enaltecendo a tradição da equipe alvinegra, elogiando a torcida e já deixando uma pequena provocação ao rival Fortaleza.

"O que pesou na minha decisão foi a grandeza do Ceará; podemos considerar o maior clube do estado. Joguei no ano passado pelo Vasco e a torcida do Ceará deu um show. Aquela festa linda me marcou e mexeu comigo."

Revelado no Bangu e recentemente no Vasco, tendo atuado por lá 52 vezes e feito nove gols, não será a primeira vez de Thiago Galhardo no futebol nordestino. O meia também já vestiu a camisa do América de Natal, em 2012. Além de outros clubes, como Madureira, Comercial-SP, Botafogo, Boa Esporte, Brasiliense, Coritiba, Red Bull Brasil, Ponte Preta e Albirex Nigata, do Japão.