Ricardo Bueno faz dois e Ceará atropela CSA na estreia do Brasileirão

Com pé direito! Foi assim a estreia do Ceará na Serie A do Campeonato Brasileiro 2019. Sem dar chances ao CSA dentro da Arena Castelão, o vozão largou na primeira rodada fazendo sonoros 4 a 0, com dois gols do centroavante Ricardo Bueno, um de Leandro Carvalho e outro do lateral João Lucas.

O resultado oferece a liderança prematura da Serie A ao alvinegro, que foi a equipe que estreou fazendo um placar mais largo entre todas que já jogaram. De volta á elite 32 anos depois, o CSA vive sentindo oposto, já iniciando a competição na lanterna.

Sem tantas novidades no time titular, apesar de ter um técnico novo no banco, o Ceará parecia "inflamado" para atacar e encurralar o azulão em seu campo de defesa. O primeiro gol apareceria já depois de certa pressão. Samuel Xavier cruzou, e Ricardo Bueno, de cabeça no segundo pau emendou para as redes. Continuando em cima mesmo com a vantagem, Leandro Carvalho faria o segundo em grande jogada individual 13 minutos depois do primeiro.

Com o resultado adverso e um a menos em campo. Tudo isso antes do intervalo. Goleiro dos visitantes, João Carlos pararia Samuel Xavier com falta e seria expulso por ser o último homem. Diante de todo cenário, o segundo tempo virou apenas uma formalidade. Ceará com a bola trocando passes curtos e o CSA apenas se guardando para não levar uma goleada. Tentativa em vão. João Lucas aproveitando jogada do estreante Bergson com Ricardo Bueno e o próprio Ricardo Bueno, em tarde inspirada, decretariam os 4 a 0 no placar final.