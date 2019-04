Ney Franco elogia desempenho da Chapecoense em vitória contra o Inter: "Fomos perfeitos"

A Chapecoense garantiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2019 neste sábado (27), vencendo o Internacional por 2 a 0 na Arena Condá. Com gols de Everaldo, a equipe verde começou a competição com o pé direito.

O treinador Ney Franco mostrou-se satisfeito com o resultado do jogo, exaltou o desempenho dos jogadores e garantiu a importância de manter os pés no chão nas próximas rodadas.

"Acho que hoje, tanto na parte tática, quanto a estratégia, nós fomos perfeitos e por isso vencemos. Saímos daqui satisfeitos, com uma vitória muito importante. Era contra um adversário muito forte, que é o Internacional. Temos que falar de todo o sistema defensivo, que quando precisou, suportou muito bem".

O técnico também falou sobre o fator casa, determinante em situações do campeonato, além da participação da torcida. “Nessa competição de pontos corridos é fundamental vencer dentro de casa. Temos que atacar sabendo se defender. Fora de casa é ter audácia e tentar surpreender”.

A Chape estreou no terceiro lugar da tabela do Brasileirão, com 3 pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Corinthians, na quarta-feira (1º), na Arena Corinthians, às 16h, pela 2ª rodada.