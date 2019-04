Derrota do Internacional faz Odair justificar escolha por time reserva: "Já estava planejado"

Depois da derrota do Internacional por 2 a 0 na noite deste sábado (27), na Arena Condá, pela estreia do Brasileirão 2019. O técnico Odair Hellmann concedeu coletiva de imprensa e falou sobre a escolha do time sem os titulares devido ao desgaste nas viagens.

"Já estava planejado antes e vai acontecer outras vezes. Ano passado, repetimos a equipe quatro jogos em todo o campeonato mesmo jogando só o Brasileirão, imagina disputando Libertadores, Copa do Brasil, e com 40 dias menos com a Copa América. Isso está dentro de um planejamento. Esta sequência é pesada e temos que saber quando usar todos os jogadores."

Diante de uma sequência de jogos difíceis pela frente, o comandante colorado afirmou que repetirá atitude e lamentou não ter uma continuidade para montar o time ideal.

"Haverá novamente este processo. Não sei se com todos ou com menos jogadores, mas haverá. Gostaríamos de poder repetir uma equipe, uma ideia, ter uma sequência, mas chega em um momento que não há condições."

Sobre a partida, Odair afirmou que faltou efetividade nos ataques de sua equipe e elogiou o aproveitamento da Chapecoense. O colorado finalizou 20 vezes, enquanto o time da casa chutou à gol em 12 oportunidades.

"O primeiro tempo foi igual. Quando levamos o gol de pênalti, estávamos melhor um pouco. No segundo, tentei uma variação e o time produziu bem até os 30 ou 35 minutos. Foram 16 finalizações contra cinco ou seis deles. Só que foram três perigosas e a Chape também. A efetividade da produção do contra-ataque da Chape produziu chances claras, e o nosso domínio não foi efetivo."

O Internacional retorna a Porto Alegre se reapresenta segunda-feira (28) e começa a preparação para o confronto com o Flamengo. O Colorado recebe a equipe carioca às 16h da próxima quarta-feira (1). Os titulares devem voltar, com exceção de Paolo Guerrero, que se recupera de entorse no tornozelo direito.