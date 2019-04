Santos bate o Grêmio fora de casa pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Jogo válido pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado na Arena do Grêmio

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado na Arena do Grêmio

O Campeonato Brasileiro começou! No último domingo (28), às 11h, o Santos enfrentou o Grêmio, na Arena do Grêmio e de lá saiu com os 3 pontos. Com gols de Eduardo Sasha e Felipe Jonatan, o Santos venceu o jogo por 2 a 1. O gol gremista foi marcado por Everton Cebolinha.

Antes da partida começar, houve uma homenagem de 1 minuto de palmas da torcida do Grêmio para Antônio Carlos Verardi, funcionário maia antigo do Grêmio, que faleceu no último dia 24.

Vanderlei salva o Santos no sul

O Santos, na primeira etapa, começou pressionando muito o Grêmio, no campo de ataque, com Sasha e Soteldo. Logo aos 5 minutos o Santos já abria o placar. Felipe Jonatan levantou a bola na área, achando o Jean Lucas que tocou de cabeça pra Sasha. O atacante dominou entre os zagueiros Kannemann e Geromel e tocou por cima, fazendo a bola cair no canto esquerdo de Paulo Victor, que estava adiantado. Aos 8, Sasha roubou a bola de Matheus Henrique e bateu de longe, fazendo a bola passar perto da trave direita do goleiro tricolor. O Santos começava o jogo no 220!

Com 25, Jean Pyerre arriscou de longe, testando Vanderlei. O goleiro alvinegro voou e salvou o Santos em uma ótima finalização do meio campista do Grêmio. Aos 29 o camisa 6 gremista tocou pra André, que fez o pivô e devolveu para ele chegar batendo, em cima de Vanderlei, que salvou o Santos mais uma vez.

Aos 34 minutos, Paulo Victor saiu mal em um escanteio e tirou a bola para entrada da área. Felipe Jonatan ganhou a dividida com Alisson, entrou na área e fuzilou o goleiro, ampliando o placar! O Grêmio, perto do fim do jogo, até diminuiria o placar, com um bela bola de Jean Pyerre para Cortez, que cruzou forte para André marcar. Mas o Cortez estava um pouco a frente do marcador e assim foi dado o impedimento.

Com 6 minutos do segundo tempo, Felipe Jonatan bateu de fora da área, de primeira, após um corte de Geromel. Paulo Victor defendeu o chute sem deixar a bola escapar. Soteldo, aos 13 minutos, arrancou pela esquerda, tirando Cortez da jogada e, quando entrou na área, tocou para trás e Jean Lucas chegou batendo de primeira, mas mandou a bola na arquibancada. 3 minutos depois Tardelli recebeu uma ótima bola na meia lua e bateu de perna esquerda, com força, para uma ótima defesa de Vanderlei, salvando o Santos.

Aos 26 minutos, a bola sobrou pra Luan, na entrada da área. O camisa 7 bateu colocado, no canto esquerdo de Vanderlei, que fez uma belíssima defesa para salvar o Peixe. Everton invadiu pela esquerda e bateu para uma defesaça de Vanderlei. No escanteio, o Grêmio perdeu um gol feito, na pequena área, cabeceando para fora.

Vanderlei foi espetacular aos 39. Everton invadiu a área e cruzou pra Tardelli desviar de letra, obrigando o camisa 1 a salvar a bola com o pé. No rebote, dentro da pequena área, André bateu travado pelo goleiro, que ficou com a bola na bagunça dentro da área. Aos 43, André recebeu uma bola pelo alto e deu uma meia-bicicleta e acertou a trave de Vanderlei. No rebote, Tardelli bateu fraco e a bola ficou nas mãos de Vanderlei.

E, por fim, aos 47 minutos, Everton fez uma bela jogada, passando pela defesa adversária e bateu cruzado. A bola ainda pegou em Vanderlei, caindo na lateral da rede e diminuindo a vantagem do Santos na partida.