Valadares lamenta jogo vascaíno e elogia equipe do Athletico: "Uma das melhores"

O Vasco estreou com derrota no Brasileirão 2019. Jogando em casa, o Athletico-PR aplicou uma goleada de 4-1 no Cruzmaltino. Os gols do Furacão foram marcados por Bruno Guimarães, Marco Ruben, Werley (contra) e Nikão. No lado dos visitantes, Bruno César descontou.

Após o jogo, o técnico interino Marcos Valadares admitiu a má atuação de sua equipe neste domingo (28) e destacou a qualidade do adversário.

"Realmente não foi aquilo que nós esperávamos, principalmente pelo que fizemos na quarta-feira (contra o Santos na Copa do Brasil). Temos que ressaltar também o Athletico-PR, uma equipe qualificada, que jogou pouco jogos, mas treinou muito. Nós nos doamos muito na quarta-feira e, claro, um jogo muito difícil. O Athletico mereceu a vitória, mas a gente pode fazer melhor. O grupo pode ter uma resposta melhor, então é levantar a cabeça porque a competição é longa. Pegamos uma das melhores equipes da competição, mas podemos reverter já na quarta.".

Confira outros trechos da entrevista coletiva

Necessidade de reforços

"O campeonato é longo, então, no momento que for oportuno, a competição vai te mostrando o que você precisa. Os atletas são qualificados, são bons jogadores. A própria competição vai nos dizer se vamos precisar ou não."

Jorge Jesus

"Eu sou profissional do clube, estou aqui para servir o clube. Tenho que fazer meu melhor sempre e desenvolver as coisas que acredito em termos de conceito. Na quarta-feira, organizamos a equipe de uma forma. A princípio, essa ideia já foi quebrada pelo gol do Atheltico cedo. Quando conseguimos equilibrar um pouco, o Athletico faz o 2 a 0 e joga água fria. Vou tentar desenvolver o melhor trabalho, e os diretores vão fazer o que for melhor para o clube."

Desfalques importantes

"São jogadores que têm bagagem e grande experiência. Realmente, fazem muita falta o Fernando e o Castan. São jogadores fundamentais. O Rossi também na frente, é um jogador que tem muita qualidade. O próprio Lucas vinha em uma sequência, mas não pôde estar hoje.

Próximos jogos

"São dois jogos importantíssimos para a gente. Já contra o Atlético Mineiro, dentro de nossa casa, é jogar um grande futebol. Vamos colocar novas ideias, situações um pouco diferentes para que a gente dificulte a vida do Atlético-MG e consiga criar mais ofensivamente e consiga uma grande vitória."