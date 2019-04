Com gol no fim, Goiás vence Fluminense em pleno Maracanã na estreia do Brasileirão

Apagão, muita consulta ao VAR e gol salvador no finalzinho da partida. Regado a muitas emoções, Fluminense e Goiás se enfrentaram neste, domingo (28), pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada no Maracanã, foi vencida pelo Esmeraldino por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Rafael Vaz.

Emoções não faltaram na primeira etapa. No entanto, apesar do Tricolor Carioca ser mais presente no campo de ataque, foi o Esmeraldino que teve a primeira chance mais efetiva do jogo. Giovanni Augusto lançou o atacante Michael, mas o goleiro Rodolfo saiu bem para intervir o lance.

Aos 28, o VAR foi acionado pela primeira vez. Yago derruba Bruno Silva e o árbitro marcou o pênalti para o Flu. Após cinco minutos de análise, o juiz decide não marcar a penalidade.

Aos 34 do primeiro tempo, o Goiás abriu o placar mas o gol foi anulado. Após cobrança de escanteio, o atacante Leandro Barcia complementa de cabeça. No entanto, juiz assinala falta do atacante em Luciano.

Aos 47 da primeira etapa, o juiz marca pênalti de Yago, que cortou a bola com a mão após cabeceio de Rafael Vaz. Luciano se posiciona para a cobrança. No entanto, no momento que o atacante se posiciona para bater, cai a energia no Maraca. E após mais de 20 minutos de paralisação, Tadeu defende a penalidade do atacante do Fluminense.

Mais uma consulta ao VAR foi feita na segunda etapa. Aos 27 minutos da etapa final, Everaldo chuta de fora da área e abre o placar do jogo. No entanto, depois de consultar o vídeo, o juiz decide por anular o gol, pois a bola desvia em Luciano no trajeto, que estava impedido.

Depois de gols marcados, paralisação por falta de energia e muitas consultas ao VAR, enfim, um gol legal foi marcado na partida. Aos 44 minutos do segundo tempo, Rafael Vaz, que entrou na etapa final, marcou em cobrança de falta rasteira e decretou o triunfo da equipe goiana por 1 a 0.

O gol do zagueiro evitou que houvesse empate na rodada de estreia da Série A em 2019 e garantiu os primeiros três pontos para a equipe do Centro-Oeste brasileiro na competição.