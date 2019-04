Lei do ex: ao menos um jogador dos vinte clubes da Série A já tiveram passagem pelo Santos

A lei do ex existe para machucar os torcedores e já foi provado que ela funciona. Se continuar fazendo o mesmo sucesso dos anos anteriores, o Santos pode sofrer com os seus ex.



Alguns são bem conhecidos e os torcedores sentem saudades. Outros fizeram uma pequena passagem e sem muito sucesso. Nomes como Ricardo Oliveira, Gabigol, Diego e Ganso, pode fazer o torcedor chorar caso marquem contra o Peixe, afinal, são considerados ídolos da baixada santista.

Ao todo são 46 ex-jogadores que já passaram pelo Santos e estão distribuídos em diversos times que disputam o campeonato brasileiro.

Confiram os clubes, quem são esses personagens e os anos que atuaram no Peixe:



ATHLETICO PARANAENSE

Nikão – Base do Peixe em 2010

Jonathan - 2011

Robson Bambu - 2018

Léo Cittadini – 2013 até 2018



ATLÉTICO MINEIRO

Ricardo Oliveira – 2003 e 2015 até 2017

Geuvânio – 2012 até 2016

Fábio Santos - 2008



AVAÍ

Betão - 2008

Pedro Castro – 2012 até 2016

Vladimir – 2009 e está emprestado para o Avaí (mas aqui, não tem chances de gol)



BAHIA

Gregore – Base do Peixe 2016 até 2017



BOTAFOGO

Cícero - 2013 até 2014



CSA

Madson – 2009 até 2011

Apodi – 2008

Carlinhos – 2005 até 2010

Ceará

Thiago Carleto – 2007 até 2008



CHAPECOENSE

Rildo – 2015

Victor Andrade – 2012 até 2014

Neto – 2013 até 2014



CORINTHIANS

Rene Júnior – 2013

Matheus Jesus – 2017 até 2018



CRUZEIRO

Dodô – 2018

Henrique – 2011 até 2012

Robinho – 2008 até 2011

Marquinhos Gabriel – 2015



FLAMENGO

Gabigol – 2013 até 2016 e 2018

Diego – 2002 até 2004

Pará – 2008 até 2012

Bruno Henrique – 2017 até 2019



FLUMINENSE

Ganso – 2008 até 2012

Caio Henrique – 2008 até 2016

Paulo Ricardo – 2014 até 2017



FORTALEZA

Wellington Paulista – 2006



GOIÁS

Daniel Guedes – 2014 e atualmente está emprestado.

Kayke - 2017



GRÊMIO

André – 2008 até 2010

Thaciano – 2016 até 2017

Rafael Galhardo – 2013 até 2016



INTERNACIONAL

Neilton – 2008 até 2014

Zeca – 2008 até 2018



PALMEIRAS

Lucas Lima – 2014 até 2017

Edu Dracena – 2009 até 2014



SÃO PAULO

Nenê – 2003

Bruno Peres – 2013 até 2014

Victor Bueno – 2015 e atualmente emprestado



VASCO

Werley – 2015

Ufa! muitos nomes para recordar. A defesa de Sampaoli terá trabalho para “parar” esses ex, hein?