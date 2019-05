Em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro, CSA recebe Palmeiras no Rei Pelé

O CSA receberá, nesta quarta-feira (01), o Palmeiras, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Rei Pelé, às 16h.

Reestreia em casa

Após 32 anos, o CSA voltará a jogar no Rei Pelé pela primeira divisão do maior campeonato nacional. A última partida foi em 1987, pela segunda fase da Copa União, contra o Sport. O adversário da reestreia em casa será o Palmeiras, equipe fortíssima, que estreou com goleada. Para o jogo, o técnico Marcelo Cabo não contará com o goleiro titular João Carlos, que foi expulso contra o Ceará, no último domingo (28). No ataque, Manga Escobar ainda é desfalque para o Azulão.

Em busca da consolidação

O Palmeiras começou o Brasileirão deste ano com força máxima e goleou o Fortaleza por 4 a 0, no último domingo (28).

Para continuar no topo da tabela, o Verdão vai encarar o CSA com um time cheio de reservas, já que Felipão resolveu poupar Weverton, Gustavo Gómez, Luan, Felipe Melo, Bruno Henrique, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Dudu. Além dos jogadores poupados, Felipão também não contará com Borja e Ricardo Goulart, lesionados.