Erik reafirma necessidade de aproveitar sequência de jogos em casa: "Fazer o nosso dever"

Clima de confiança alto no Botafogo. É o que o atacante Erik pede para a sequência de três jogos do clube carioca em casa pelo Campeonato Brasileiro, contra Bahia e Fortaleza, no Nilton Santos, e o clássico contra o Fluminense, possivelmente no Maracanã.

Apesar da derrota para o São Paulo na primeira rodada por 2 a 0, o atacante vê com bons olhos essa sequência, projetando boas partidas e afirmando a necessidade de conquistar resultados positivos.

"Agora vamos jogar diante da nossa torcida, são três jogos no Rio. Dois em casa e um no Maracanã, o clássico. Os mandantes quase todos venceram na primeira rodada, se não me engano só dois visitantes venceram (Santos e Goiás). Temos que fazer o nosso dever de casa", disse Erik.

Erik também destacou o trabalho de Eduardo Barroca, que estreou contra o São Paulo no último sábado (27). O treinador de 36 anos chegou para substituir Zé Ricardo, demitido após o péssimo início de ano, no comando do Glorioso.

"Estamos em evolução, temos que melhorar, e espero que a gente coloque isso em prática. Não posso passar as estratégias do nosso treinador, é um trabalho muito bom, mas temos consciência de que tivemos muita posse e faltou ser um pouco efetivo", afirmou o jogador.

O Botafogo recebe o Bahia na próxima quinta-feira (02), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2019.